Más Información

Tren Interoceánico: Tras dictamen técnico deberá realizarse un deslinde, dice Sheinbaum; FGR determinará responsabilidades, indica

Tren Interoceánico: Tras dictamen técnico deberá realizarse un deslinde, dice Sheinbaum; FGR determinará responsabilidades, indica

ASF advirtió mala planeación en Línea Z del Interoceánico

ASF advirtió mala planeación en Línea Z del Interoceánico

Tren Interoceánico: 36 personas continúan hospitalizadas; Zoé Robledo destaca que muchos pacientes fueron dados de alta

Tren Interoceánico: 36 personas continúan hospitalizadas; Zoé Robledo destaca que muchos pacientes fueron dados de alta

Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología y el saldo de víctimas del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO

Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología y el saldo de víctimas del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO

Fallece Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua; diputados del PAN lamentan deceso

Fallece Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua; diputados del PAN lamentan deceso

Intocables de la 4T: Inmunes ante los escándalos

Intocables de la 4T: Inmunes ante los escándalos

Tren Interoceánico: Sheinbaum asegura que habrá reparación integral del daño a víctimas; avanza FGR con investigación

Tren Interoceánico: Sheinbaum asegura que habrá reparación integral del daño a víctimas; avanza FGR con investigación

Hasta 400 mil pesos recibirán familiares de fallecidos en el Tren Interoceánico; deberán presentar boleto para cobrar seguro

Hasta 400 mil pesos recibirán familiares de fallecidos en el Tren Interoceánico; deberán presentar boleto para cobrar seguro

Accidente del Tren Interoceánico deja a Doña Jovita sin dos hijas y un yerno; "querían ir a conocer y pasear", menciona

Accidente del Tren Interoceánico deja a Doña Jovita sin dos hijas y un yerno; "querían ir a conocer y pasear", menciona

Salud va por campaña nacional de donación de órganos; presenta avances en trasplantes

Salud va por campaña nacional de donación de órganos; presenta avances en trasplantes

Vigilarán más de 14 mil policías fiestas de Fin de Año y Año Nuevo en la CDMX; reforzarán presencia policial en el Metro

Vigilarán más de 14 mil policías fiestas de Fin de Año y Año Nuevo en la CDMX; reforzarán presencia policial en el Metro

Evacuan a 100 empleados por incendio en empresa de Monterrey; un trabajador resultó con quemaduras

Evacuan a 100 empleados por incendio en empresa de Monterrey; un trabajador resultó con quemaduras

Washington. Estados Unidos instó a las embajadas estadounidenses en países latinoamericanos a informar sobre los derivados de la “” y a analizar las políticas gubernamentales que facilitan estos movimientos, en línea con la campaña antimmigratoria del presidente .

El Departamento Estado explicó en un comunicado publicado en redes sociales que ha pedido a sus embajadas analizar aquellas políticas gubernamentales que “facilitan la migración masiva” o que “dan prioridad a los migrantes sobre los ciudadanos” y a exhortar a los gobiernos de estos países de la región a combatir lo que denomina como .

“EU insta a los gobiernos a proteger sus fronteras y defender a sus ciudadanos de las violaciones de los derechos humanos provocadas por la migración masiva”, explica el comunicado difundido en la red social X.

Lee también

“La migración masiva y las redes criminales que la facilitan causaron estragos en Estados Unidos antes de que el presidente Trump reforzara la”, añade el mensaje.

EU afirma que 605 mil personas fueron deportadas y 1.9 millones salieron voluntariamente

Desde su regreso al poder en enero pasado, Trump ha endurecido las del país, con miles de deportaciones y restricciones totales y parciales para entrar en territorio estadounidense a casi 40 países.

Recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional de EU destacó que 2025 ha sido “un año de logros sin precedentes” con la salida de 605 mil personas que han sido deportadas y 1.9 millones de indocumentados que salieron voluntariamente del país, aunque la no ha aportado datos que respalden esta última cifra.

Lee también

Sin embargo, ya durante la Administración del expresidente (2021-2025) se activaron políticas y programas económicos para tratar de abordar las causas que impulsan la inmigración, entre las que destacaban “la mala gobernanza, la, la delincuencia, la violencia, y la falta de oportunidades económicas”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

INAPAM 2026 confirman edad mínima y requisitos para tramitar la tarjeta de adultos mayores. Foto: Especial

INAPAM 2026: confirman edad mínima y requisitos para tramitar la tarjeta de adultos mayores

USCIS. Foto: Chat GPT

USCIS cambia las reglas del juego: así será el nuevo proceso para visas de trabajo H‑1B

Visa americana. Foto: iStock

Estados Unidos dejará de emitir visas en 2026 para 39 países: ¿México está en la lista?

Pensión Bienestar 2026 Revelan quiénes podrían quedarse sin el apoyo de $6,200. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar 2026: Revelan quiénes podrían quedarse sin el apoyo de $6,200

Infonavit: ¿Cómo sacar mi dinero si no quiero una casa? Requisitos y guía sencilla del trámite. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Así puedes sacar tu dinero del Infonavit sin comprar una casa. Requisitos