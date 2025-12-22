Más Información

Los obispos católicos de Florida apelaron el lunes al presidente para que detenga las redadas migratorias durante las fiestas navideñas. En respuesta, la Casa Blanca dijo que todo seguiría como de costumbre.

La apelación fue emitida por el arzobispo de , Thomas Wenski, y firmada por otros siete miembros de la Conferencia de Obispos Católicos de Florida.

"La frontera ha sido asegurada. El trabajo inicial de identificar y remover criminales peligrosos se ha logrado en gran medida", escribió Wenski. "En este punto, el enfoque de máxima aplicación de tratar a los inmigrantes irregulares en masa significa que ahora muchas de estas operaciones de arresto inevitablemente atrapan a personas que no son criminales, sino que están aquí sólo para trabajar".

"Un clima de miedo y ansiedad está infectando no sólo al migrante irregular, sino también a los miembros de familias y vecinos que están legalmente en el país", añadió.

"Dado que estos efectos son parte de las operaciones de aplicación de la ley, solicitamos que el gobierno pause las actividades de aprehensión y redadas durante la temporada navideña. Tal pausa mostraría un respeto decente por la humanidad de estas familias".

Respondiendo por correo electrónico, la portavoz de la Casa Blanca Abigail Jackson no mencionó la temporada navideña en su respuesta de dos oraciones.

Un joven ondea un abandera con la palabra “resistir” durante la protesta contra las redadas migratorias en Nueva Orleans, Luisiana, el 1 de diciembre del 2025. Foto: AP
Un joven ondea un abandera con la palabra “resistir” durante la protesta contra las redadas migratorias en Nueva Orleans, Luisiana, el 1 de diciembre del 2025. Foto: AP

"El presidente Trump fue elegido por su promesa al pueblo estadounidense de deportar a los inmigrantes ilegales criminales. Y está cumpliendo esa promesa", escribió Jackson.

Wenski es un abierto defensor del trato humano para los migrantes. En septiembre, por ejemplo, se sumó a otros líderes católicos en un panel en la Universidad de Georgetown para criticar las políticas del gobierno de Trump por separar familias, incitar al miedo y trastornar la vida eclesiástica.

Wenski destacó las contribuciones de los inmigrantes a la economía del país.

"Si preguntas a la gente en la agricultura, preguntas en la industria de servicios, preguntas a la gente en el cuidado de la salud, preguntas a la gente en el campo de la construcción, te dirán que algunos de sus mejores trabajadores son inmigrantes", señaló Wenski. "La aplicación siempre va a ser parte de cualquier política de inmigración, pero tenemos que racionalizarla y humanizarla".

Wenski se unió al ministerio "Knights on Bikes (Caballeros en moto)", una iniciativa liderada por los Caballeros de Colón que llama la atención sobre las necesidades espirituales de las personas detenidas en cárceles para inmigrantes, incluida la de los Everglades de Florida apodada "Alcatraz de los Caimanes". Recordó haber rezado un rosario con los motociclistas bajo el calor abrasador afuera de sus muros. Días después, obtuvo permiso para celebrar misa dentro de la instalación.

"El hecho de que invitemos a estos detenidos a rezar, incluso en esta situación tan deshumanizante, es una forma de enfatizar e invocar su dignidad", indicó.

