La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) fueron separados de su cargo y se les inició una investigación por pedir dinero a paisanos que regresan a México por la temporada vacacional, para agilizar la revisión en la aduana.

EL UNIVERSAL publicó este domingo que cientos de miles de paisanos iniciaron su retorno a México para las fiestas decembrinas en medio del creciente acoso, redadas y deportaciones contra migrantes impulsadas por el presidente Donald Trump en Estados Unidos, pero también ante la violencia en carreteras y poblaciones mexicanas, sumado a las extorsiones de autoridades de los tres niveles de gobierno que cobran lo mismo en retenes que en garitas y aeropuertos, con mordidas y extorsiones que van de 200 a mil dólares por familia.

La Mandataria explicó que supo del caso porque el jueves pasado le enviaron un video donde se aprecian las acciones, por lo que solicitó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y al titular del INM, Sergio Salomón, revisar el caso.

Lee también INM inhabilita a elementos por pedir dinero a paisanos; "de inmediato se tomaron cartas en el asunto": Sheinbaum

“Estas personas fueron separadas de su cargo y se inició un proceso de investigación. Es importante que se conozca este caso, es un video que están tomando en el momento que un integrante del INM está solicitándoles dinero, y de inmediato se tomaron cartas en el asunto, entonces para informárselos”, dijo Sheinbaum Pardo.

Agregó que en 2026 presentará un esquema para atender las denuncias de corrupción o irregularidades en la actuación del personal de las instituciones del gobierno.

“Vamos a generar un esquema así para todos los casos en donde haya reportes de algún acto de corrupción en cualquiera de las instituciones. Lo vamos a presentar el próximo año”, dijo en su conferencia.

Lee también Detienen a 16 personas durante recorridos del Plan Michoacán; aseguran armas, explosivos y vehículos

Los hechos ocurrieron en el Puente Internacional Puerta México, en Matamoros, Tamaulipas, y fue denunciado a través de redes sociales con un video que grabó uno de los connacionales que fue extorsionado por el servidor público.

En el video se observa al elemento de Migración pidiendo mordida para agilizar la revisión de maletas y los amedrenta diciendo que si no le dan dinero podrían salir muy tarde de las oficinas del INM, y que a esa hora es muy peligrosa la entidad.

“Si te gustas esperar, se espera y no pasa nada, más que nada estoy ofreciendo una ayuda, el que quiera, gracias, y el que no, está en todo su derecho. Te digo porque de repente sale uno que [pregunta] ¿cuánto tengo que pagar?’. No se tiene que pagar, quiero que entiendas que es una opción que yo te estoy dando (...) tomando en cuenta que aquí es frontera y aquí en Matamoros está muy peligroso; no quisiera yo que fueran las 02:00 de la mañana, se pone más gacho”, les dijo a los mexicanos que tuvieron que pasar por la revisión.

Lee también Paisanos regresan a México entre extorsiones

El INM puso en funcionamiento líneas telefónicas y correos electrónicos para que los connacionales puedan presentar quejas contra abusos de autoridades migratorias.

“Cualquier persona que sea objeto de algún tipo de maltrato, abuso de autoridad, maltrato, discriminación o intento de extorsión podrá denunciar a los teléfonos: 800 201 8542 / 800 004 6264 desde México y el 1 877 2109469 / 52 800 004 6264 desde Estados Unidos, así como a los correos electrónicos: heroespaisanos@inami.gob.mx y derechoshumanos@inami.gob.mx”, dijo el instituto el pasado 15 de diciembre.

Asimismo, se inició el operativo de invierno del programa Héroes Paisanos, que estará vigente hasta el 8 de enero de 2026.

El INM tiene presencia en puntos de internación de frontera norte, en 253 módulos de atención del programa Héroes Paisanos, y ha brindado 377 mil 651 atenciones, asesorías y orientaciones.