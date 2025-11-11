Más Información

Bajan 37% los homicidios dolosos en México: Gabinete de Seguridad; 32 asesinatos menos al día desde hace 13 meses

Bajan 37% los homicidios dolosos en México: Gabinete de Seguridad; 32 asesinatos menos al día desde hace 13 meses

Caso Carlos Manzo: "El protocolo no falló", asegura Defensa; no se logró aplicación completa porque el alcalde no aceptó, señala

Caso Carlos Manzo: "El protocolo no falló", asegura Defensa; no se logró aplicación completa porque el alcalde no aceptó, señala

Sedena, tras huéspedes para los hoteles del Tren Maya

Sedena, tras huéspedes para los hoteles del Tren Maya

Ajustan arancel a importación de azúcar; será de 156% en grano, remolacha o jarabe y llegará a 210.44% para azúcar líquida, refinada e invertida

Ajustan arancel a importación de azúcar; será de 156% en grano, remolacha o jarabe y llegará a 210.44% para azúcar líquida, refinada e invertida

¿Hasta cuándo afectará el frente frío número 13 al Valle de México?

¿Hasta cuándo afectará el frente frío número 13 al Valle de México?

Detenciones impulsan cobertura de García Harfuch: Estudio A.R.M.A.

Detenciones impulsan cobertura de García Harfuch: Estudio A.R.M.A.

La presidenta informó que se han presentado 30 quejas por presuntas por redadas en Estados Unidos.

La jefa del Ejecutivo federal informó que esta información le fue proporcionada por Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a pregunta expresa en conferencia de prensa matutina de este martes.

"Son 30 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos que han sido presentadas", señaló.

Lee también

En , la Mandataria federal indicó que el Gobierno de México, por medio de la red de consulados mexicanos en la Unión Americana, se apoya a connacionales brindando apoyo en la contratación de abogados para su defensa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]