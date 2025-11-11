Más Información
Bajan 37% los homicidios dolosos en México: Gabinete de Seguridad; 32 asesinatos menos al día desde hace 13 meses
Caso Carlos Manzo: "El protocolo no falló", asegura Defensa; no se logró aplicación completa porque el alcalde no aceptó, señala
Ajustan arancel a importación de azúcar; será de 156% en grano, remolacha o jarabe y llegará a 210.44% para azúcar líquida, refinada e invertida
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se han presentado 30 quejas por presuntas violaciones de derechos humanos a migrantes mexicanos por redadas en Estados Unidos.
La jefa del Ejecutivo federal informó que esta información le fue proporcionada por Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a pregunta expresa en conferencia de prensa matutina de este martes.
"Son 30 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos que han sido presentadas", señaló.
Lee también Blindan Palacio Nacional con vallas de tres metros
En Palacio Nacional, la Mandataria federal indicó que el Gobierno de México, por medio de la red de consulados mexicanos en la Unión Americana, se apoya a connacionales brindando apoyo en la contratación de abogados para su defensa.
mahc/apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]