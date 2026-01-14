Más Información

Liberan a exrector de la Universidad Autónoma de Campeche; fue detenido por presunta posesión de drogas

San Francisco de Campeche.- Esta mañana, el exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, , fue trasladado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Kobén.

Abud Flores ingresó al penal con dos personas más, una de las cuales es su chofer.

A las 11 de la mañana ocurrió su audiencia inicial por el delito de en su modalidad simple y que podría representar que permanezca en prisión entre 10 días y hasta dos meses.

Cereso Kobén (14/01/2025). Foto: Especial
Como se informó, Abud Flores fue detenido el pasado lunes en la avenida López Mateos, de la colonia Prado en la capital del estado, y fue confirmada por el fiscal general del Estado, Jackson Villacís Rosado.

El ahora exrector fue puesto a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades y, este miércoles ingresó al Cereso de Kobén para continuar con su proceso legal.

