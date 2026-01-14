San Francisco de Campeche.- Esta mañana, el exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud Flores, fue trasladado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Kobén.

Abud Flores ingresó al penal con dos personas más, una de las cuales es su chofer.

A las 11 de la mañana ocurrió su audiencia inicial por el delito de posesión de estupefacientes en su modalidad simple y que podría representar que permanezca en prisión entre 10 días y hasta dos meses.

Cereso Kobén (14/01/2025). Foto: Especial

Como se informó, Abud Flores fue detenido el pasado lunes en la avenida López Mateos, de la colonia Prado en la capital del estado, y fue confirmada por el fiscal general del Estado, Jackson Villacís Rosado.

El ahora exrector fue puesto a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades y, este miércoles ingresó al Cereso de Kobén para continuar con su proceso legal.

