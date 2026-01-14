Cuernavaca, Mor.– El Juzgado Cuarto de Distrito en Cuernavaca admitió el juicio de amparo promovido por Dagoberto Rivera Jaimes, dirigente de la Federación Auténtica del Transporte (FAT), contra varios artículos de la Ley de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial del Estado de Morelos.

El amparo, expediente 144/2026, impugna seis artículos y un transitorio de la ley aprobada por el Congreso local en noviembre de 2025. El dirigente transportista acusa que la norma obliga a los concesionarios a abandonar el esquema individual y los fuerza a integrarse al modelo Ruta-Empresa, bajo el riesgo de perder concesiones vigentes.

Aunque el recurso fue presentado el 7 de enero, el juzgado lo radicó el 9 de enero y este 13 de enero publicó el acuerdo de admisión. El juez aceptó revisar los artículos 27, 62, 72, 73, 74 y 75, además del transitorio octavo.

Lee también Intentan robar Banco del Bienestar en comunidad de Juchitán, Oaxaca; pese a patrullajes, no localizan a responsables

Los transportistas cuestionan, principalmente, los artículos 72 y 73, que ordenan la transición obligatoria a modelos empresariales y prohíben nuevas concesiones individuales, dejando el servicio colectivo exclusivamente en manos de personas morales.

También impugnan el artículo 74, que faculta a la autoridad a definir plazos y condiciones para esa migración mediante un Plan Maestro de Transición.

Para la FAT, la reforma no moderniza el transporte: condiciona la subsistencia de miles de concesionarios y centraliza el control del servicio. El juicio de amparo ya está en curso y será el Poder Judicial Federal quien determine la constitucionalidad de estos cambios, aunque el gobierno de Morelos anunció que alcanzó acuerdos con los transportistas para ajustar la ley en la materia y suprimir los artículos que son impugnados mediante el recurso de amparo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr