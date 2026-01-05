Cuernavaca, Mor.- El secretario de Gobierno, Edgar Maldonado llamó al diálogo a los transportistas que presentaron amparos contra la nueva Ley de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial, aprobada por el Congreso de Morelos en noviembre de 2025, la cual incluye plataformas digitales y principios de "Visión Cero" y la pirámide de movilidad.

Los transportistas acudieron el viernes a los juzgados de Distrito con sede en Morelos para impugnar el contenido de la ley, concretamente contra el artículo que establece cambiar del modelo “Hombre-Camión” a “Empresa-Camión”, porque esgrimen que el objetivo del Gobierno morelense es despojarlos de las concesiones.

Maldonado afirmó que a pesar de los recursos legales el diálogo con el sector transportista se mantiene abierto y sin ruptura, e indicó que el Gobierno del Estado será respetuoso de los procesos legales y esperará las determinaciones que emitan las autoridades judiciales respecto a los recursos de amparo.

Maldonado Ceballos recalcó que la Ley de Movilidad fue aprobada en el marco de las facultades constitucionales del Poder Legislativo, por lo que el Poder Ejecutivo permanecerá atento a las resoluciones de los jueces y trabajará de manera coordinada con el Congreso del Estado.

El viernes 2 de enero, el dirigente de la Federación Auténtica del Transporte (FAT), Dagoberto Rivera Jaimes declaró que al revisar la ley descubrieron que el Gobierno pretende aplicar un modelo de transporte público que no ha funcionado en otros estados. Este modelo establece que los concesionarios se conviertan en empresas, como parte de la modernización del transporte.

La nueva ley alinea la legislación estatal con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial de México, reconociendo la movilidad como un derecho humano, incluye servicios de transporte mediante plataformas digitales y regula modalidades como mototaxis y bicitaxis, limitando su crecimiento y profesionalizando su operación.

Además establece el modelo “Ruta-Empresa" la cual impulsa la operación de concesiones a personas morales (empresas) para garantizar mantenimiento, renovación de flotas y sostenibilidad financiera, eliminando el modelo "hombre-camión" y los "checadores".

