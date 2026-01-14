Juchitán, Oax.– Pobladores de la comunidad zapoteca de Álvaro Obregón alertaron en la madrugada de hoy a la policía local, por la presencia de personas armadas quienes intentaron ingresar a la sucursal del banco Bienestar.

El secretario municipal del gobierno juchiteco, Mariano Rosado, informó que, tras la alerta, corroborada por la autoridad de Álvaro Obregón, Rolando Santiago Cruz, arribaron al lugar policías estatales, así como elementos de Marina y de la Defensa Nacional.

Los integrantes de las corporaciones policiacas realizaron a partir de las dos de la mañana de este miércoles, una serie de patrullajes en la zona, sin embargo, no pudieron localizar las dos camionetas en las que se trasladaban las personas armadas.

Más tarde, los comandantes de los cuerpos de seguridad que llegaron a prestar el auxilio, señalaron que no estaban en condiciones de informar si se concretó o no el robo, debido a que debían esperar la presencia de los responsables de la sucursal bancaria del Bienestar.

Cabe destacar que desde el pasado lunes cinco de este mes, la Secretaría del Bienestar comenzó a dispersar los pagos del programa de adultos mayores, correspondientes al primer bimestre de ese 2026.

“Querían robarse el cajero o abrirlo para robarse el dinero”, comentaron los lugareños conforme avanzaron las horas. Los policías y elementos de la SEDENA y SEMAR se mantuvieron en guardia en espera de que llegaran los responsables de la sucursal de Bienestar.

