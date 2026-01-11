Pensión Bienestar 2026: ¿qué beneficiarios cobran su pago este lunes 12 de enero?

Los pagos del primer bimestre de 2026, correspondientes a enero y febrero, ya se encuentran en proceso para las personas inscritas en los programas de pensiones del Bienestar. La Secretaría del Bienestar informó que la dispersión de los recursos inició conforme al calendario de pagos establecido para este periodo.

El esquema de entrega se mantiene bajo el criterio de pago escalonado, el cual se basa en la letra inicial del primer apellido de cada persona beneficiaria, con el fin de organizar los depósitos del bimestre.

Programas del Bienestar con pago en enero y febrero de 2026

Durante este primer bimestre de 2026, reciben depósito las personas registradas en los siguientes Programas del Bienestar:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Pensión Mujeres Bienestar

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad

Programa para Madres Solteras y Trabajadoras

Cada apoyo económico se deposita de manera directa en la tarjeta del Bienestar asignada a las y los derechohabientes.

Pago de pensiones del Bienestar este 12 de enero

El calendario oficial de pagos indica que el lunes 12 de enero de 2026 corresponde el depósito a las personas cuyo primer apellido inicia con la letra G, sin importar el programa social al que pertenezcan, siempre que formen parte del padrón activo.

Las fechas de pago continúan de forma progresiva durante el bimestre, conforme avanza el orden alfabético.

Montos bimestrales de las pensiones del Bienestar en 2026

Los montos de las pensiones del Bienestar en 2026, entregados de forma bimestral, son los siguientes:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores : 6,400 pesos

: Pensión Mujeres Bienestar : 3,100 pesos

: Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad : 3,300 pesos

: Programa para Madres Solteras y Trabajadoras: 1,650 pesos

