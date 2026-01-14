Más Información

Anticorrupción revela que ya hay investigaciones por descarrilamiento; revisará que no haya omisiones

Anticorrupción revela que ya hay investigaciones por descarrilamiento; revisará que no haya omisiones

Estos son los países afectados por la suspensión de emisión de visas de EU, según medios

Estos son los países afectados por la suspensión de emisión de visas de EU, según medios

Justicia no es vendetta política: Sheinbaum por detención de rector de Universidad de Campeche; Layda Sansores "ha luchado por la democracia"

Justicia no es vendetta política: Sheinbaum por detención de rector de Universidad de Campeche; Layda Sansores "ha luchado por la democracia"

Refugio Franciscano acusa cancelación de visitas a albergues de perros en la GAM; califican acción como falta de respeto

Refugio Franciscano acusa cancelación de visitas a albergues de perros en la GAM; califican acción como falta de respeto

Cruz Azul vs Atlas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, miércoles 14 de enero

Cruz Azul vs Atlas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, miércoles 14 de enero

José Ramón López Beltrán: México, entre los países más felices por la 4T; "no seas estúpido y cínico", responde "Alito" Moreno

José Ramón López Beltrán: México, entre los países más felices por la 4T; "no seas estúpido y cínico", responde "Alito" Moreno

Una mujer, trabajadora de una tienda de ropa ubicada en el Centro Histórico de la , fue asesinada a puñaladas por un hombre. Los reportes preliminares de seguridad pública indican que la joven se habría resistido a un asalto.

La tienda se ubica en la calle Trujano, a sólo unas cuadras del palacio del gobierno municipal y del cuartel de la policía municipal de la capital del estado.

En las videograbaciones de la cámara de seguridad de la tienda se observa salir a un hombre vestido con una sudadera negra y carga una bolsa. La información dada a conocer hasta el momento es que la mujer fue herida en al menos ocho ocasiones con un arma punzocortante que la dejó gravemente herida.

Lee también

Cuando llegaron los paramédicos a la escena del crimen, la joven ya había fallecido. Mientras que elementos de la Policía Estatal acordonaron la zona para que los agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones realicen las primeras investigaciones.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y en el centro de la ciudad se montó un operativo para encontrar al responsable del asesinato, que, según los cuerpos de seguridad, ya ha sido identificado por las cámaras de vigilancia de la tienda.

En un comunicado, la Fiscalía General de Oaxaca aseguró que tiene plenamente identificado el responsable del asesinato de la joven ocurrido en un local comercial sobre la calle de Trujano en el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca.

Lee también

Informó que cuenta con videos e imágenes de la persona identificada como responsable de estos hechos, quien, luego de las primeras labores ministeriales, se estableció que contaba con antecedentes por su participación en otros hechos delictivos.

“De acuerdo con las primeras indagatorias, los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles, 14 de enero de 2026, cuando la víctima se encontraba al interior de un establecimiento comercial. Tras el reporte, la FGEO, a través de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales, desplegó un equipo multidisciplinario para llevar a cabo las diligencias correspondientes”, aseguró.

Por la mañana también fue asesinado un hombre con disparos de armas de fuego en el fraccionamiento Punta Vizcaya de San Sebastián Tutla, municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca de Juárez.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]