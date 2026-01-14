Una mujer, trabajadora de una tienda de ropa ubicada en el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca de Juárez, fue asesinada a puñaladas por un hombre. Los reportes preliminares de seguridad pública indican que la joven se habría resistido a un asalto.

La tienda se ubica en la calle Trujano, a sólo unas cuadras del palacio del gobierno municipal y del cuartel de la policía municipal de la capital del estado.

En las videograbaciones de la cámara de seguridad de la tienda se observa salir a un hombre vestido con una sudadera negra y carga una bolsa. La información dada a conocer hasta el momento es que la mujer fue herida en al menos ocho ocasiones con un arma punzocortante que la dejó gravemente herida.

Lee también Sentencian hasta a 84 años de prisión a responsables del secuestro del exbeisbolista Narciso Elvira; plagio ocurrió en 2015

Cuando llegaron los paramédicos a la escena del crimen, la joven ya había fallecido. Mientras que elementos de la Policía Estatal acordonaron la zona para que los agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones realicen las primeras investigaciones.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y en el centro de la ciudad se montó un operativo para encontrar al responsable del asesinato, que, según los cuerpos de seguridad, ya ha sido identificado por las cámaras de vigilancia de la tienda.

En un comunicado, la Fiscalía General de Oaxaca aseguró que tiene plenamente identificado el responsable del asesinato de la joven ocurrido en un local comercial sobre la calle de Trujano en el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca.

Lee también Imputan a 8 personas y a representante legal de Waldo's por incendio donde murieron 24 personas; hay dos evadidos de la justicia

Informó que cuenta con videos e imágenes de la persona identificada como responsable de estos hechos, quien, luego de las primeras labores ministeriales, se estableció que contaba con antecedentes por su participación en otros hechos delictivos.

“De acuerdo con las primeras indagatorias, los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles, 14 de enero de 2026, cuando la víctima se encontraba al interior de un establecimiento comercial. Tras el reporte, la FGEO, a través de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales, desplegó un equipo multidisciplinario para llevar a cabo las diligencias correspondientes”, aseguró.

Por la mañana también fue asesinado un hombre con disparos de armas de fuego en el fraccionamiento Punta Vizcaya de San Sebastián Tutla, municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca de Juárez.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL