Putla. - Julio César M.S., fue detenido por las autoridades de la Fiscalía de Oaxaca por el delito de homicidio calificado en agravio de Ubaldo S.B y Fausto J. H., quienes fueron hallados sin vida en el basurero de Santa María Zacatepec, a principios del 2024.

Tras la detención de Julio César M.S., por las investigaciones ministeriales a cargo de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), familiares y vecinos de las víctimas pidieron justicia y pena máxima para el homicida, “que paguen con todo el peso de la Ley por nuestros hermanos, queremos justicia”, pidieron.

Lee también Detienen a "El Maniaco" y a otro implicado en ataque a guardias de Tulum; ya son cuatro los capturados

La detención de Julio César fue dada a conocer este miércoles 14 de enero del 2026, en la colonia Aviación, en Pinotepa Nacional, y puesto a disposición de la autoridad judicial para que se determine su situación jurídica.

De acuerdo a la Fiscalía de Oaxaca, los delitos se cometieron el 29 de marzo del 2024, en la entrada a la comunidad Rancho Santiago en el municipio de Santiago Pinotepa, cuando Ubaldo S.B y Fausto J. H., fueron interceptadas por dos personas que viajaban en una camioneta, obligándolos a hincarse y posteriormente las golpearon de manera reiterada con un bat de béisbol, para luego pasarles por encima con el vehículo.

Foto: Fiscalía de Oaxaca

Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados a un lugar distinto, donde fueron abandonados. A principios de abril del 2024, los cuerpos de las víctimas fueron localizados en el basurero de Santa María Zacatepec, ubicado en el distrito de Putla de Guerrero; Las autoridades locales dieron a conocer que el hallazgo fue a través del personal de limpia, quienes encontraron los cuerpos al interior de dos bolsas negras.

Ubaldo Soriano, de 34 años, y Fausto Jiménez, de 32 años, habían salidos de San Isidro del Estado el 20 de marzo a las 7:15 de la mañana, para dirigirse a la comunidad de Corralero a comprar cocos, mangos y sandía para comercializar, para ya no regresar y ser asesinados en Rancho Santiago.

“Al llegar a Corralero, a eso de las 9:37 de la noche, nos avisó que no había podido localizar al señor que le vende los cocos, entonces optaron dirigirse con Martín, es quien les baja de cocos. Nos dijo que le habían dicho dónde estaba Martín y lo iba a buscar, eso fue todo. Desde ese momento le respondí, recibió el mensaje, pero ya no lo leyó”, fue lo último que supieron de Ubaldo y Fausto, antes de desaparecer y ser hallados sin vida.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL