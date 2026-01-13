Más Información

Cae en Nayarit operador financiero de "El Mencho"; detienen también a jefe de plaza del CJNG de Tlajomulco

IMPI entrega marca "Carlos Manzo" a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan; será vigente 10 años

Le gritan "protector de pedófilos" a Trump; responde con la "Britney señal"

Descubren en Coahuila al Xenovenator espinosai, un nuevo dinosaurio de 74 millones de años

NFL: Mike Tomlin se despide de los Steelers tras casi dos décadas como Head Coach

Noroña devela retrato; esperaron por media hora a Adán Augusto, y no llegó

Cancún, Q. Roo.- Otras dos personas, probablemente relacionadas con el homicidio de dos y de las lesiones que el mismo ataque provocó a un tercero, el pasado 9 de enero en el cenote , fueron detenidas en la ciudad de Playa del Carmen, informó la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE).

La acción fue coordinada por elementos de la , quienes identificaron a las personas capturadas como Hugo Daniel “N”, alias “El Maniaco” y Cristian Eduardo “N”.

Ambos están presuntamente involucrados en la agresión armada registrada en contra de Jonatan Emanuel Minuci, de 37 años, originario de Argentina; Derián de Jesús, de 29 años y Saúl, de 28 años, ambos de Veracruz, cuando se encontraban cerca del estacionamiento de un cenote recreativo localizado sobre la carretera federal Tulum–Felipe Carrillo Puerto.

Jonatan Emanuel y otro de los guardias, fallecieron. El tercero recibe atención médica.

Ayer, la institución habría informado de una primera detención, vinculada con el mismo crimen. Las personas capturadas fueron identificadas como Fernando Jonathan “N” y Adán Osvaldo “N”.

Hoy, Hugo Daniel “N” y Cristian Eduardo “N” fueron detenidos cuando presuntamente intercambiaban sustancias ilícitas sobre la avenida Cancún, entre las avenidas Tecnológico y Xel-Há, en Playa del Carmen.

Durante la intervención, los agentes aseguraron marihuana y una sustancia cristalina con apariencia de metanfetamina, por lo que inicialmente se les detuvo por delitos contra la salud.

Las indagatorias iniciales establecen que las cuatro personas detenidas, hasta ahora, estarían vinculadas a un grupo delictivo dedicado a la venta y distribución de estupefacientes en el municipio de Tulum, lo que forma parte de las líneas de investigación que sigue la Fiscalía.

Hugo Daniel y Cristian Eduardo fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que dentro del plazo constitucional determinará su situación jurídica.

