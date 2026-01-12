Más Información

Cancún, Quintana Roo.- Elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado (FGE) de , en coordinación con la policía municipal, detuvieron en Playa del Carmen a dos personas por su presunta participación en el delito de homicidio calificado de un de 37 años de edad, y de las lesiones causadas a dos personas más, registradas el pasado 9 de enero en el estacionamiento de un cenote, en Tulum.

Los detenidos fueron identificados como Fernando Jonathan “N” y Adán Osvaldo “N”, ambos originarios de Jalisco, quienes fueron detenidos en principio debido a delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, ambos detenidos están probablemente involucrados en el ataque a tres guardias de seguridad, registrado en las inmediaciones del estacionamiento de un cenote recreativo denominado Vesica, localizado en la carretera federal Tulum- Felipe Carrillo Puerto, informó el fiscal general, Raciel López Salazar.

“El motivo de esta agresión obedece al narcomenudeo”, dijo el funcionario, en conferencia de prensa, al señalar que se trató de la “disputa entre dos grupos criminales”.

Una de las víctimas era un trabajador temporal, de nacionalidad argentina, llamado Jonatan Emanuel Minuci, de 37 años, quien falleció ayer en la tarde.

Los otros dos guardias de seguridad son mexicanos –Derián de Jesús, de 29 años y Saúl, de 28 años, ambos de Veracruz– y también resultaron lesionados por impacto de bala.

Fueron hospitalizados para recibir atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienstar (IMSS Bienestar) de Playa del Carmen, pero esta noche la FGE confirmó a EL UNIVERSAL que uno de ellos ya falleció, lo que significa que sobrevive uno.

Durante el procesamiento del lugar, peritos en criminalística aseguraron casquillos percutidos calibre 9 milímetros, considerados de uso exclusivo del Ejército y la Fuerza Aérea.

Las investigaciones permitieron identificar a los presuntos agresores a partir del análisis de información recabada mediante técnicas de investigación, así como de imágenes obtenidas de cámaras de seguridad instaladas en las cercanías del sitio donde ocurrieron los hechos.

De manera adicional, las indagatorias iniciales establecen una posible relación de los detenidos con un grupo delictivo que opera en el municipio de Tulum, presuntamente dedicado a la venta de estupefacientes.

La Fiscalía sostuvo que la principal línea de investigación continúa siendo el delito de narcomenudeo.

Tras concluir las diligencias correspondientes, Fernando Jonathan “N” y Adán Osvaldo “N” fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien dentro del plazo constitucional determinará su situación jurídica.

López Salazar descartó que este ataque guardase relación con un festival de música electrónica que se desarrollaba en el Tehmplo, localizado en el kilómetro 4.5, en Tulum.

Ocurre que, de acuerdo con la fiscalía, en un camino de terracería cercano al inmueble, también se había registrado, horas antes, otra agresión armada en agravio de un guardia de seguridad, quien falleció.

