Un hombre fue asesinado durante una fiesta de música electrónica en el municipio de Tulum, el pasado ocho de enero, en un hecho probablemente relacionado con la compra venta de drogas, de acuerdo con la primer línea de investigación que sigue la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE).

El hecho ocurrió durante un evento vinculado con el festival Zamna, una celebración que reúne a miles de visitantes, en su mayoría extranjeros.

Versiones extraoficiales, difundidas en redes sociales por usuarios que aseguran haber estado en el lugar de los hechos, ubican el homicidio dentro de sanitarios del Tehmplo.

Sin embargo, de acuerdo con información de la FGE, los hechos se registraron en un camino de terraceria, contiguo al sitio en donde se desarrollaba el festival de música electrónica.

La víctima fue identificada como un trabajador temporal del lugar, quien recibió dos disparos de arma de fuego.

El hecho es investigado como homicidio calificado y derivó en el inicio de una carpeta de correspondiente.

La primera línea de investigación apunta a posibles actividades relacionadas con el narcomenudeo, sin que se haya confirmado esta hipótesis de manera oficial.

Tras los hechos, el establecimiento fue clausurado por las autoridades y la Fiscalía indicó que elementos de los tres niveles de gobierno realizan labores coordinadas para ubicar y detener a la persona o personas responsables de lo que describen como un ataque directo.

La institución señaló que el ataque no representó un riesgo para la seguridad de las personas asistentes al evento, pero testimonios de personas que dicen haber estado al momento de los hechos, manifiestan en redes sociales que lo ocurrido si generó temor y nerviosismo durante el festival.

