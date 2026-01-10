Tijuana, 10 de enero. - Las Fuerzas Especiales de Seguridad de Baja California localizaron un arsenal conformado por 34 armas largas y cortas de alto calibre, cargadores, chalecos, equipo táctico y droga dentro de un domicilio en Tijuana.

De acuerdo con un comunicado de prensa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California elementos de la Fuerza Estatal, Ejército Mexicano con apoyo de elementos federales realizaron un operativo tras recibir la autorización para catear un inmueble en la colonia El Niño.

Una vez dentro del domicilio, fueron encontradas 34 armas de fuego (26 largas y 8 cortas), 55 cargadores de diversos, 10 mil cartuchos, 7 chalecos balísticos. Equipo táctico, 3 bolsas con droga y vapeadores.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) quien se encargará de la investigación en busca de determinar el origen de las armas y a qué organización delictiva pertenecían.

En el comunicado la dependencia aseguró que “demás, exámenes de balística permitirán conocer en qué caso de violencia fueron utilizadas, lo que permitirá reforzar las carpetas de investigación”.

dmrr/cr