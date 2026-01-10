San Cristóbal de las Casas, Chis; 10 de enero. - Un joven de 21 años perdió la vida, después de haber sido golpeado y arrastrado por cinco hombres y un adolescente de México, Guatemala y El Salvador, que ya fueron detenidos por la Policía.

El miércoles a las 21:00 horas, un grupo de presuntos pandilleros atacaron en la colonia 18 de octubre, de Tapachula, a Ulises, de 21 años de edad, con un machete, pero también lo golpearon a patadas y puñetazos y arrastraron varios metros, amarrado de una motocicleta

"Testigos señalaron que la víctima habría sido amarrada a una motocicleta y arrastrada por varias cuadras, lo que le provocó múltiples lesiones", informó la Secretaría de Seguridad Pública del Pueblo.

Pandilleros atacan a joven en Tapachula, Chiapas; muere tras ser golpeado y arrastrado. Foto: Especial.

La hermana de Ulises pidió la intervención de las autoridades, por lo que al lugar llegaron inmediatamente socorristas del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas A.C. (CARCH), conocidos como Luciérnagas Verdes, para brindarle los servicios prehospitalarios a Ulises, que fue ingresado al Hospital de Tapachula, donde perdió la vida en la madrugada del jueves 8 de enero.

Horas después, elementos de la Policía Municipal y Estatal, desplegaron un operativo, en la colonia La Cima, de Tapachula, donde fueron detenidos Jesús “N”, Axel “N”, Areli “N”, de nacionalidad mexicana; Jarol “N”, de nacionalidad salvadoreña; Erick “N”, de nacionalidad guatemalteca; y un menor de edad.

Los detenidos fueron acusados del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, informó la Secretaría de Seguridad.

A los detenidos se les encontró una pistola de salva, 71 municiones tipo diábolo, un machete y una motocicleta marca Bajaj, color azul con negro, presuntamente utilizada en los hechos.

