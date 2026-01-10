Más Información
San Cristóbal de las Casas, Chis; 10 de enero. - Un joven de 21 años perdió la vida, después de haber sido golpeado y arrastrado por cinco hombres y un adolescente de México, Guatemala y El Salvador, que ya fueron detenidos por la Policía.
El miércoles a las 21:00 horas, un grupo de presuntos pandilleros atacaron en la colonia 18 de octubre, de Tapachula, a Ulises, de 21 años de edad, con un machete, pero también lo golpearon a patadas y puñetazos y arrastraron varios metros, amarrado de una motocicleta
"Testigos señalaron que la víctima habría sido amarrada a una motocicleta y arrastrada por varias cuadras, lo que le provocó múltiples lesiones", informó la Secretaría de Seguridad Pública del Pueblo.
La hermana de Ulises pidió la intervención de las autoridades, por lo que al lugar llegaron inmediatamente socorristas del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas A.C. (CARCH), conocidos como Luciérnagas Verdes, para brindarle los servicios prehospitalarios a Ulises, que fue ingresado al Hospital de Tapachula, donde perdió la vida en la madrugada del jueves 8 de enero.
Horas después, elementos de la Policía Municipal y Estatal, desplegaron un operativo, en la colonia La Cima, de Tapachula, donde fueron detenidos Jesús “N”, Axel “N”, Areli “N”, de nacionalidad mexicana; Jarol “N”, de nacionalidad salvadoreña; Erick “N”, de nacionalidad guatemalteca; y un menor de edad.
Los detenidos fueron acusados del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, informó la Secretaría de Seguridad.
A los detenidos se les encontró una pistola de salva, 71 municiones tipo diábolo, un machete y una motocicleta marca Bajaj, color azul con negro, presuntamente utilizada en los hechos.
