Camargo, Tamaulipas. - Tres personas detenidas, así como el aseguramiento de una camioneta y tres armas largas fue el resultado de un enfrentamiento entre civiles y elementos de la Guardia Estatal en el Ejido Comales en Camargo, Tamaulipas.

La Vocería de Seguridad del Estado, dio a conocer que los hechos ocurrieron cuando al percatarse de la presencia de las unidades de la Guardia Estatal, los civiles realizaron detonaciones, por lo que los elementos repelieron la agresión conforme a los protocolos establecidos.

Enfrentamiento entre civiles y Guardia Estatal en Camargo, Tamaulipas; hay tres detenidos y armas aseguradas. Foto: Especial.

Derivado de estos hechos, se logró el aseguramiento de una camioneta tipo pickup color gris, tres armas largas, así como la detención de tres masculinos.

Por medio de redes sociales se reportaron bloqueos en la carretera Ribereña a la altura del kilómetro 76 por colonia Guardados de Abajo en Camargo.

Se recomendó precaución a la ciudadanía y en la medida de lo posible, tomar vías alternas ya que la carretera fue bloqueada para evitar la circulación de unidades de las fuerzas del orden.

