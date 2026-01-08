Quintana Roo se encuentra entre los 26 estados que redujeron el promedio diario de homicidios dolosos de 2024 a 2025, reportando reportó una disminución del 56.8 por ciento, informó la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco.

"Asimismo, también informamos que al comparar los años 2024 contra 2025, 26 entidades federativas disminuyeron el número de homicidios dolosos en sus entidades”, reportó durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Figueroa Franco destaco que en este comparativo destacan por su reducción Zacatecas con menos 71.1 por ciento, Chiapas con menos 58 por ciento y Quintana Roo con menos 56.8 por ciento.

afcl/LL