Caso Fede Dorcaz: vinculan a proceso a presuntos responsables del asesinato del modelo y cantante argentino

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informaron la vinculación a proceso de dos hombres identificados como Andy “N” y Geovanni “N”, por su presunta participación en el homicidio doloso del ciudadano argentino Fede Dorcaz, modelo y cantante.

De acuerdo con la investigación, Dorcaz, quien inició su trayectoria como modelo en España y como cantante en Argentina, circulaba el pasado 9 de octubre por carriles laterales de periférico de la alcaldía Miguel Hidalgo cuando tres motocicletas le cerraron el paso. De ellas descendieron varios sujetos, entre ellos los dos imputados, quienes presuntamente accionaron un arma de fuego en su contra antes de huir del lugar.

El primer detenido, Andy “N”, fue ubicado el 17 de octubre en la alcaldía Gustavo A. Madero, luego de una persecución derivada de una solicitud ciudadana de auxilio por un robo a transeúnte. Durante su intento de fuga ocurrió un intercambio de disparos con elementos de la SSC, en el que resultó lesionado y posteriormente recibió atención médica.

Como parte de las indagatorias, el 20 de noviembre se ejecutaron cuatro cateos en inmuebles relacionados con el caso, ubicados en Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. Durante estas diligencias, agentes de la Policía de Investigación, en coordinación con elementos de la SSC, detuvieron a Geovanni “N” y aseguraron un arma de fuego y tres teléfonos celulares.

En audiencia celebrada el domingo 23 de noviembre, un juez de control determinó vincular a proceso a ambos imputados por el delito de homicidio doloso y dictó la medida cautelar de prisión preventiva. Los dos hombres permanecerán en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, mientras que la autoridad fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

