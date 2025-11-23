La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó la detención de tres personas que atropellaron a cinco ciudadanos durante una convivencia en las inmediaciones del Monumento a la Revolución la cual fue convocada por unos influencers.

Según la narrativa de la SSC, los hechos sucedieron en el Monumento ubicado en la colonia Tabacalera, donde varias personas se reunieron para la convivencia con dos artistas de streaming, pero, de pronto, “los participantes se tornaron violentos y vandalizaron un automóvil de color negro”.

Para tratar de salir del lugar, el conductor del vehículo aceleró la marcha y atropelló a cinco asistentes, por lo que los uniformados solicitaron los servicios de emergencia; paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) que acudieron al apoyo, los diagnosticaron con heridas dermoabrasivas y policontundidos.

En tanto, los tripulantes del automóvil de 15, 18 y 21 años fueron detenidos, informados de sus derechos de ley y presentados, junto con la unidad, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien se encargará de definir su situación jurídica.

Además, debido a que algunos de los participantes que viajaban a bordo de motocicletas infringían el Reglamento de Tránsito al no portar casco, viajar con más de dos personas a bordo, realizar maniobras que ponen en riesgo a las personas usuarias de la vía pública y circular por la banqueta, los policías de Tránsito trasladaron 98 motocicletas y un vehículo tipo razer a depósitos vehiculares, y una persona fue detenida al oponerse al retiro de la unidad.

