Oaxaca. En los primeros nueve días de enero, de acuerdo a la Unidad de Personas Desaparecidas y no Localizadas (DNOL) suman seis mujeres desaparecidas en Oaxaca, dos de ellas son menores de edad. La región Mixteca y Valles Centrales es donde se concentran más número de desaparecidas en lo que va de enero.

En las últimas horas familiares de las mujeres han reportado la desaparición de otras tres mujeres, dos menores de edad: una originaria de Salina Cruz y otra de Santa María Tonameca, mientras que se sigue la búsqueda de Maribel Rojas Santiago y Zenaida Miranda Esperón, además de Yolanda Martínez Cruz.

Daleyza Guendulain Pinacho de 15 años fue vista por última vez el pasado martes 06 de enero en la colonia Agua Blanca, en Santa María Tonameca en la región Costa de Oaxaca. Entre sus señas particulares son dos cicatrices en el brazo izquierdo, una a la altura del hombro y la otra en la parte superior de la muñeca, además tiene un lunar pequeño de lado izquierdo de la nariz.

Abril Iliam Marcial Orozco de también 15 años, fue vista por última vez en la colonia Agua Blanca, Salina Cruz el pasado lunes 05 de enero. La menor es de complexión delgada, de tez morena, cara ovalada, frente pequeña, cejas pobladas, ojos medianos de iris cafés claros, nariz pequeña, boca grande, labios gruesos, mentón ovalado, con una estatura aproximada de 1.56 metros.

En las últimas 24 horas, reportaron la desaparición de Yolanda Martínez Cruz de 72 años, vista por última vez este 07 de enero en Oaxaca de Juárez. Entre las señas particulares de la mayor es una cicatriz en el antebrazo derecho y cicatriz por cesárea.

Foto: Unidad de Personas Desaparecidas y no Localizadas

De igual manera, se reportó la desaparición de Marlene Bautista Juárez de 29 años, vista por última vez en la colonia Lobera en la ciudad de Tlaxiaco. La mujer tiene una cicatriz en la parte baja del abdomen y carece de un diente incisivo superior.

En tanto que las autoridades y familiares siguen buscando a Zenaida Miranda Esperón, de 45 años, quien fue vista por última vez el 5 de enero en la colonia Lomas Panorámicas de Oaxaca de Juárez. Entre sus señas particulares está una cicatriz en la rodilla izquierda. Zenaida usaba un vestido de mezclilla azul marino, zapatos de piso color negro, suéter negro corto y llevaba una mochila pequeña de color negra.

Además de Maribel Rojas Santiago, de 30 años, originaria de la ciudad de Tlaxiaco, quien fue vista por última vez el pasado domingo 04 de enero en la ciudad de Tlaxiaco.

“Cualquier información, por mínima que parezca, resulta relevante —si alguien la ha visto recientemente, ha tenido contacto con ella— puede ser de gran ayuda, si cuentan con algún dato que pueda aportar claridad o ayudarnos a localizarla, agradecería mucho que me lo hiciera saber”, pidió la hermana de Maribel.

De acuerdo con la organización feminista Consorcio Oaxaca, hay al menos mil 139 mujeres desaparecidas en la entidad oaxaqueña, de diciembre de 2022 a 24 de noviembre de 2025.

