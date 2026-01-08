Izamal, Yucatán.- Luego de sufrir una violenta agresión por parte de su padre, un bebé de tres meses falleció tras estar hospitalizado casi cuatro semanas.

Este indignante hecho se registró en Izamal el pasado 12 de diciembre, donde la Policía Municipal detuvo a un hombre, identificado como Omar M.R., por golpear a su esposa, su pequeño hijo y a su madre, cuando se encontraba bajo los efectos de las drogas.

Los reportes policiacos indican que el sujeto empujó a la mujer, mientras sostenía a su bebé, lo que provocó que ambos cayeran y que el menor se golpeara la cabeza.

La madre intentó intervenir y resultó lesionada en la mano derecha con un machete.

Los agentes trasladaron al bebé al hospital, donde permaneció casi un mes, pero los esfuerzos de los médicos por salvarle la vida fueron inútiles, pues finalmente falleció.

Hay que señalar que la madre del bebé, quien también padece problemas de adicciones, se negó a interponer una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por el cual el violento padre fue puesto en libertad poco tiempo después, a pesar de la gravedad de las lesiones del infante.

