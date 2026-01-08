Más Información

Ciudad Juárez.- Un policía de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) murió y en un ataque armado en una gasolinera de Ciudad Juárez, Chihuahua.

El ataque ocurrió la tarde de hoy en la gasolinera ubicada en el cruce de Simona Barba y Plutarco Elías Calles en la colonia Magisterial.

Jorge Armendáriz, vocero de la SSPE, detalló que los agentes estaban realizando una investigación en conjunto con la Policía Federal, y al momento de cargar gasolina fueron atacados a balazos.

Atacan a policías en Ciudad Juárez (08/01/2026). Foto: Especial
Según se informó, el agente fallecido operaba en el área de drones de la corporación estatal y los lesionados al área de detectives y quienes se menciona están fuera de peligro.

De manera oficial la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó que se realizó el arresto en coordinación de las autoridades de las bases de operaciones interinstitucionales de siete presuntos responsables del estatales, además del aseguramiento de armas largas y vehículos que se presume participaron en el evento.

Un auto recibió disparos de arma de guego (08/01/2026). Foto: Especial
De acuerdo con el seguimiento periodístico de , hasta este jueves en Ciudad Juárez, se acumulan 14 ejecuciones.

De ese total, 14 son hombres y solo una mujer ha sido asesinada en lo que va del 2026.

Al cierre de esta nota, aún no se daban a conocer las identidades de las personas detenidas tras este hecho.

