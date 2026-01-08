El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el Gobierno de México ya investiga la posible salida de droga por aduanas nacionales mediante cargamentos de mármol y piedra, luego de que la Policía Nacional de España, en coordinación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), desarticulara una red de narcotráfico hispano-mexicana dedicada al tráfico de metanfetamina a gran escala.

De acuerdo con las autoridades españolas, la organización criminal utilizaba piedras de mármol como método de ocultamiento para introducir la droga en Europa, como parte de una operación internacional que se inició en 2023.

En el operativo más reciente fueron detenidas nueve personas, entre ellas dos ciudadanos mexicanos, uno originario de Jalisco y otro de Sinaloa, así como un empresario español del sector del mármol, cuya empresa presuntamente funcionaba como fachada para el tráfico ilícito.

Durante los cateos realizados en España, las autoridades aseguraron tres millones de euros en efectivo, además de relojes de lujo, dispositivos electrónicos y municiones. De manera extraoficial, se señaló que uno de los detenidos estaría vinculado al Cártel de Sinaloa.

Al ser cuestionado sobre el caso, García Harfuch explicó que se trata de una investigación encabezada por el gobierno español, aunque existe coordinación permanente con las autoridades mexicanas.

“Esta operación del gobierno de España inició en el 2023. [...] de los nueve detenidos que fueron arrestados en esta ocasión, algunos ya habían sido detenidos y los dejaron en libertad allá”, señaló.

El funcionario detalló que en esta nueva fase de la investigación se realizaron nuevamente detenciones, entre ellas las de los dos mexicanos, y subrayó que existe un intercambio constante de información entre ambos países.

"Hay coordinación, hay buen intercambio de información. Allá está un delegado del Centro Nacional de Inteligencia de nuestro país. Estamos trabajando para el intercambio de información, pero es una operación que tienen allá”, precisó.

García Harfuch aclaró que las autoridades españolas no estaban obligadas a notificar previamente a México sobre el operativo, ya que se trató de una acción local. Sin embargo, una vez confirmada la detención de ciudadanos mexicanos, se activaron los mecanismos de cooperación bilateral.

Respecto a las investigaciones en territorio nacional, el secretario indicó que ya se revisan los movimientos de exportación relacionados con empresas comercializadoras de mármol y piedra.

"Eso ya nos corresponde a nosotros, por eso es el intercambio de información, la información que nos enviaron de las empresas, y como usted bien menciona, comercializan mármol, piedra y otro tipo de cosas, eso ya lo está trabajando también la Unidad de Inteligencia Financiera. Ya se está trabajando”, sostuvo.

mahc / apr