Tren Interoceánico sigue parado; continúan suspendidas las corridas en dos líneas

Operativo “Cisne Negro”, túneles y una película frustrada; así narró EL UNIVERSAL la recaptura de “El Chapo” hace 10 años

Desfile de embajadores y diplomáticos en Palacio Nacional; Quirino, Tatiana Clouthier, Genaro Lozano y Rutilio, entre ellos

Rescate en Refugio Franciscano confronta a animalistas, Gobierno de CDMX y Fundación; "serán trasladados a espacios seguros", asegura Brugada

Golpe a la red de lavado de García Luna; suman tres excolaboradores detenidos por corrupción

Trump ordena retiro de EU de 66 organizaciones internacionales; "ya no sirven a los intereses nacionales", señala

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) sostuvo una reunión de trabajo con el gobernador de , Manolo Jiménez, y con de distintos sectores productivos.

Por medio de redes sociales, el resaltó que para “la coordinación permanente entre el Gabinete de Seguridad @Defensamx1 @SEMAR_mx @FGRMexico @SSPCMexico y los gobiernos estatales es una prioridad para fortalecer la seguridad”.

