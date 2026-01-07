Más Información
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch sostuvo una reunión de trabajo con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, y con empresarios de distintos sectores productivos.
Por medio de redes sociales, el secretario de seguridad resaltó que para “la coordinación permanente entre el Gabinete de Seguridad @Defensamx1 @SEMAR_mx @FGRMexico @SSPCMexico y los gobiernos estatales es una prioridad para fortalecer la seguridad”.
