El presidente municipal de Constancia del Rosario, Ignacio Martínez Salas, fue detenido por el delito de homicidio calificado con alevosía y ventaja cometido en la región Mixteca, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

Los hechos que se imputan al edil, precisó, sucedieron el 21 de mayo de 2022, cuando la víctima -un hombre identificado como E.C.M.- se desplazaba a bordo de su vehículo, sobre la carretera Federal Alfonso Gasga, Pinotepa-Putla.

De acuerdo con la Fiscalía de Oaxaca, la investigación reveló que, a la altura de la comunidad San Marcos Coyulito, Putla Villa de Guerrero, los atacantes que viajaban a bordo de una motocicleta agredieron a la víctima con disparos de arma de fuego, infligiendo lesiones por las que E.C.M. perdió la vida.

Ayer Ignacio Martínez Salas fue detenido en el Centro Cultural y de Convenciones ubicado en el municipio de Santa Lucía del Camino cuando acudió a obtener su acreditación como presidente municipal de Constancia del Rosario para el periodo 2026-2028.

“La Fiscalía de Oaxaca tomó conocimiento del caso, a través de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, logrando obtener los datos de prueba suficientes gracias a los que un Juez de Control emitió una orden de aprehensión en contra de I.M.S., quien fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI)”, informó.

También puntualizó que dio cumplimiento a una orden de aprehensión derivada de la carpeta de investigación 17838/FMIX/PUTLA/2022, para realizar la detención legal del presidente municipal de Constancia del Rosario por el delito de homicidio calificado con alevosía y ventaja.

afcl/LL