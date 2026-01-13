Puerto Peñasco. - El alcalde del partido de Morena en Puerto Peñasco, Óscar Eduardo Castro Castro, presentó su renuncia al cargo de presidente municipal, argumentando motivos de salud que requieren atención médica permanente y seguimiento especializado.

A través de un mensaje videograbado, Castro Castro informó a sus gobernados que la decisión se deriva de una intervención quirúrgica reciente y de un proceso médico que le impide desempeñar de manera plena sus funciones.

“Puerto Peñasco necesita y merece un presidente de tiempo completo, con la energía, la presencia y la dedicación que esta responsabilidad exige”, expresó el ahora exedil, quien reconoció que no se trató de una determinación sencilla, pero que, tras dialogarlo con su familia y atender las recomendaciones médicas, optó por priorizar su salud.

Lee también Dan banderazo de salida a 100 nuevas unidades de transporte en San Luis Potosí

El exalcalde agradeció a la ciudadanía la confianza depositada en su administración y el acompañamiento brindado durante el tiempo que estuvo al frente del Ayuntamiento.

La renuncia de Castro Castro ocurre en un contexto político que desde meses atrás generó especulaciones sobre su permanencia en el cargo.

En junio de 2025, autoridades de Estados Unidos le retiraron la visa, así como a integrantes de su familia, cuando intentaba ingresar a Arizona por la garita de San Luis Río Colorado.

Óscar Castro asumió el cargo el 16 de septiembre de 2024. Con su salida, el Ayuntamiento de Puerto Peñasco entra en una etapa de reconfiguración política, en tanto se formalizan los procedimientos ante el Cabildo y el Congreso del Estado.

Designan alcalde interino

En sesión extraordinaria de Cabildo celebrada este martes, el cuerpo edilicio aprobó por unanimidad las renuncias de Óscar Eduardo Castro Castro como presidente municipal; de Alejandro Verdugo Angulo como secretario del Ayuntamiento, y de Armando Bustamante Figueroa como regidor propietario.

Posteriormente, y en una segunda convocatoria con carácter de urgencia, se tomó protesta a Alejandro Verdugo Angulo como regidor propietario y, en la misma sesión, fue designado por unanimidad como presidente municipal interino de Puerto Peñasco.

Asimismo, se acordó remitir el nombramiento al Congreso del Estado para su correspondiente aprobación.

Durante la misma sesión, el Cabildo designó a Dalia Saraí Moncada Núñez como nueva secretaria del Ayuntamiento, con lo que se formaliza el relevo administrativo en el gobierno municipal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL