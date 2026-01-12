El gobernador del estado de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona informó esta noche a través de sus redes sociales que ejercerá su derecho de veto y ha ordenado no publicar la llamada "Ley Gobernadora" en el Periódico Oficial del Estado, esto según dijo para evitar que algunos medios y la oposición malinterpreten la reforma y digan que estaba dirigida para favorecer a una persona en lo particular.

Gallardo Cardona apuntó que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Luis Potosí no necesita de este tipo de leyes para ganar la gubernatura en 2027 y aseguró que ya sea con un hombre o con una mujer van a ganar las elecciones del próximo año, asimismo señaló que la reforma será regresada al Congreso del Estado para que en su caso le hagan las modificaciones que consideren.

Cabe recordar que esta reforma aprobada a mediados del mes de diciembre en realidad son una serie de modificaciones a la ley electoral del estado entre las que se incluye un artículo transitorio en materia de paridad de género en donde se establecía que solo mujeres podrían ser candidatas a la gubernatura del estado en las elecciones de 2027, lo que se interpretó como una ley a modo para beneficiar a la Senadora de la República Ruth González Silva.

Esta reforma generó tal polémica que llegó hasta la conferencia matutina de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo quien cuestionó la constitucionalidad de la misma, de igual forma la dirigencia nacional del Partido Morena anunció que interpondría una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Esta polémica reforma incluso ya tuvo su primera impugnación, un particular que presentó una promoción de juicio de protección de derechos electorales ante el Tribunal Electoral de San Luis Potosí, misma que fue desechada este mismo lunes por unanimidad señalando que solo la SCJN tiene facultades para derogar reformas electorales aprobadas por los congresos estatales.

