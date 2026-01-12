TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- El Congreso de Chiapas nombró a María Eulalia Martínez Ramos como síndica municipal de Cintalapa de Figueroa, a 72 horas de la destitución y aprehensión de su antecesora Sally Edith Gallardo Núñez (2024-2026), imputada por abuso de autoridad y contra el funcionamiento del sistema estatal de seguridad pública de cometido en agravio del erario de esa localidad.

En sesión extraordinaria, la Comisión Permanente de la 69 Legislatura local, informó de la situación jurídica de Gallardo Núñez después de la lectura de un requerimiento de la Fiscalía General del Estado.

Por urgente y obvia resolución, se declaró la falta al cargo y se designó a Martínez Ramos como síndica municipal.

En consecuencia, para cubrir la vacante que derivó, se nombró a Levy Mayeli Farrera Ramos como regidora de representación proporcional por el Partido del Trabajo. La síndica y la regidora asumieron sus cargos este lunes

El pasado viernes, fue aprehendida Sally Edith Gallardo como presunta responsable de los delitos de abuso de autoridad y contra el funcionamiento del sistema estatal de seguridad pública de cometido en agravio del erario de esa localidad.

El 7 de enero de este año, la ex servidora municipal en su calidad de síndica autorizó y permitió pagos con recursos públicos a policías municipales sin la certificación de control de confianza requerida.

Con esas acciones omitió denunciar, suspender los pagos o cesar la conducta ilícita, en perjuicio de erario municipal y el sistema estatal de seguridad pública.

Dos días antes fue detenida la también ex sindica Anayeli “N” (2021-2024), de Cintalapa de Figueroa como presunta responsable de los delitos de ejercicio abusivo de funciones y abuso de autoridad, cometido en agravio del erario de ese municipio por hechos cometidos durante el ejercicio fiscal 2022.

La imputada y otros servidores públicos autorizaron y realizaron pagos con recursos del fondo de aportación para el fortalecimiento de los municipios a presuntos elementos de Seguridad Pública Municipal que no contaban con certificaciones vigentes del Centro Estatal de Control de Confianza.

aov