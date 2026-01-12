Más Información

EU flexibiliza postura hacia Cuba; permite que México siga suministrándole crudo: CBS

¿Cuándo termina el frío en México?; esto falta para que llegue el calor

Senador de Morena Ricardo Sheffield plantea revisar convenio petrolero con Cuba; pide no arriesgar relación con EU

Grecia ve traición de funcionario detenido por asesinato de Carlos Manzo; "no era de nuestro movimiento", dice

Golden Globes: las tendencias de estilo que dominaron la alfombra roja

Mantener pluris, mover elección judicial y pegar presupuesto al PIB; las propuestas del INE para reforma electoral

Pachuca.– La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo dio a conocer que existen avances importantes para esclarecer el que fueron reportadas como desaparecidas durante el mes de diciembre y posteriormente localizadas sin vida.

De acuerdo con la dependencia, por el momento no se pueden proporcionar detalles sobre las diligencias que se realizan, ya que podrían entorpecer las investigaciones; sin embargo, se adelantó que ya se cuenta con indicios sobre quiénes podrían ser los responsables de ambos .

El 27 de diciembre se reportó la desaparición de Juan de Dios Rubalcaba Gutiérrez, de 22 años de edad, por lo que se activó la ficha de búsqueda correspondiente. Según la información oficial, el joven fue visto por última vez en el municipio de Mineral de la Reforma.

Tras una búsqueda intensa por parte de sus familiares, quienes realizaron labores tanto en redes sociales como en campo, se confirmó que el joven fue localizado sin vida en un predio del municipio de Zempoala.

De acuerdo con lo referido, la víctima presentaba blanca en el pecho y, al momento de su localización, no portaba identificación, por lo que su identidad fue confirmada posteriormente.

El otro caso corresponde a Azucena Quiroz Lozada, de 45 años de edad, quien fue reportada como desaparecida el 30 de diciembre. La mujer fue vista por última vez en Cuautepec, lugar del que era originaria, luego de salir de su domicilio a bordo de una camioneta con placas de circulación HM-7061-H, pertenecientes al estado de Hidalgo.

Sus familiares informaron que se dirigía a la localidad de Tecocomulco para entregar un pedido de mesas y sillas, actividad que realizaba como parte del arrendamiento de estos artículos.

Fue hasta el 5 de enero en que su a la orilla de un camino, envuelto en plástico y con un impacto de arma de fuego en la cabeza.

Sobre ambos casos, la Procuraduría indicó que los presuntos responsables ya se encuentran identificados y que en breve se darán a conocer más detalles, conforme avancen las investigaciones.

