San Luis Potosí.— El gobernador Ricardo Gallardo Cardona (PVEM) encabezó ayer el banderazo de salida de 100 nuevas unidades de transporte público urbano para la zona metropolitana de San Luis Potosí sin definirse el aumento a la tarifa, pero la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) convocó a sesión del Consejo Estatal de Transporte para determinar el precio que se conocerá a más tardar el próximo jueves 15 de enero.

En la entrega de esta primera fase de renovación del transporte público, el gobernador explicó que con 100 modernas unidades y una inversión de 266 millones de pesos en financiamientos, se brindará un servicio de excelencia para los potosinos y se fortalecerá la movilidad sin límites en la zona metropolitana.

Acompañado por familias y representantes del sector transportista, afirmó que la modernización permitirá tener unidades más seguras, incluyentes y sustentables, con la renovación de las rutas prioritarias: 9, 19, 4, 15, 20, 2, 6, 1, 3 y 13.

Además, anunció las nuevas rutas de MetroRed, de Ciudad Valles a Tamazunchale, de Rioverde a Ciudad Fernández y una nueva en Soledad de Graciano Sánchez, desde Enrique Estrada pasando por el aeropuerto hasta llegar a la Alameda.

“La movilidad impulsa como nunca el desarrollo social y económico del Estado, por lo que esta modernización del transporte público, dignifica el servicio a las y los usuarios, genera beneficios como reducción en los costos de operación y contribuye a proteger el medio ambiente”, expresó.

Esto tras remarcar que desde el arranque de la administración se ha impulsado como nunca el transporte público con la implementación de MetroRed, el único sistema en Latinoamérica completamente gratuito y sustentable.

En su momento, la titular de la SCT, Araceli Martínez, comentó que la renovación de las unidades es una condicionante para los permisionarios, para que de entrada se discuta algún incremento, por ejemplo, el año pasado tuvieron que invertir en nuevo equipamiento para que fueran compatibles con la tarjeta MiPase del gobierno estatal.

Aclaró que aunque “se hayan entregado estas unidades no significa que se vayan a autorizar los 15 pesos que los permisionarios quieren”.

Dijo que el ajuste será conforme al incremento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor y se le sumarán algunos centavos que quedaron pendientes en el ajuste del año pasado, por lo que seguramente el incremento estará rondando entre los 50 centavos y un peso.