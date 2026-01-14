Doce delincuentes fueron sentenciados hasta con 84 años de prisión como responsables del secuestro de cinco personas, entre ellas el expelotero de las Grandes Ligas, Narciso Elvira Delgado, un hecho ocurrido en el 2015.

Autoridades judiciales finalmente sentenciaron a los involucrados en el plagio que conmocionó a Veracruz en ese año, pues entre las víctimas se encontraba el exlanzador zurdo de los Dodgers de Los Ángeles, Rangers de Texas y Cerveceros de Milwaukee.

Los hechos ocurrieron el 16 de junio del 2015, cuando las víctimas viajaban de la congregación de Cuatotolapan perteneciente al municipio de Hueyapan de Ocampo al municipio de Isla, y fueron privadas de su libertad.

Todos estuvieron varios días en cautiverio mientras negociaban con sus familiares el pago por su liberación; hasta que mediante diversos operativos fueron rescatados con vida y los responsables detenidos.

La Fiscalía General del Estado informó que se obtuvo una sentencia condenatoria en contra de involucrados de 84, 74, 64 y 54 años de prisión para varios de ellos; además, el órgano jurisdiccional estableció el pago correspondiente por concepto de reparación del daño a cada sentenciado, así como la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

En aquel año, el propio pelotero relató su rescate:

“Amarrado con cadenas a un árbol, a lo lejos escuchó el rotor de un helicóptero que se acercaba, se colocaba arriba de su posición, daba varios giros y se alejaba... Su cuerpo y quijada temblaba y quería gritar: "no te vayas...".

Lee también Asesinan a Narciso Elvira, exbeisbolista mexicano, en Veracruz

“La aeronave a los pocos segundos retornó, se escuchó que descendían del mismo y de manera inmediata hubo detonaciones de armas de fuego. El cuerpo de Narciso no paraba de temblar. Escuchó conversaciones por radio y alcanzó a oír su nombre y una respuesta que le devolvió la vida: "lo tenemos".

"No pensé en toda mi vida, todo se queda atrás", recordó a la distancia Narciso Elvira Delgado, quien en ese momento olvidó su paso por las grandes ligas del béisbol con los Dodgers de Los Ángeles, Rangers de Texas y Cerveceros de Milwaukee, pero también por el beisbol asiático con los Bufalos de Osaka, Japón y con los Leones Samsung de Corea del Sur, donde el zurdo mexicano tuvo grandes momentos deportivos.

“Cuarenta y ocho horas antes había perdido la esperanza. Con 23 días en cautiverio, se había agotado la paciencia de sus captores, quienes le habían advertido que sería ejecutado debido a que no avanzaban las negociaciones para obtener diez millones de pesos.

“Como desde el primer día que fue secuestrado (el 16 de junio), encabezó las negociaciones y pidió que le dieran 48 horas más, que le permitieran hablar con sus familiares para destrabar el asunto y dar una prueba de vida. El día que escuchó sobrevolar la aeronave se vencía el plazo fatal.

“Empecé a sentir que mi cuerpo ya no era mi cuerpo, temblaba, días sin dormir, no tenía sueño, no había cansancio, no me dolía nada...”, rememoró”.

Cinco años después, en enero del 2020, el expelotero, junto con su hijo de 20 años, fue asesinado a tiros en la localidad Paso del Toro del municipio de Medellín de Bravo, conurbado a la zona turística de Veracruz-Boca del Río.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL