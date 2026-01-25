Futbolistas españoles recrean detención de Nicolás Maduro por temática de cumpleaños

En las últimas horas, dos futbolistas españoles del Celta de Vigo se han robado los reflectores en las redes sociales.

Marcos Alonso y Óscar Mingueza han sido el centro de atención por los peculiares disfraces que utilizaron para asistir a la fiesta de cumpleaños de Borja Iglesias.

El defensa central y el lateral derecho, respectivamente, recrearon la detención de Nicolás Maduro, que se realizó el sábado 3 de enero de 2026.

Los dos exjugadores del Barcelona acudieron al evento de su compañero disfrazados como el expresidente de Venezuela y un policía, respectivamente.

Marcos Alonso utilizó el conjunto Nike Tech Fleece, en color gris, que portaba el sucesor de Hugo Chávez durante su captura por parte del Gobierno de Estados Unidos.

De igual forma, el exelemento del Chelsea usó unos audífonos, una banda para los ojos y un bigote para recrear a la perfección la escena que se volvió viral a nivel mundial, a principios de año.

El propio Borja Iglesias fue el encargado de compartir un video en el que aparecen Marcos Alonso y Óscar Mingueza con sus atuendos por la temática de su cumpleaños.

De inmediato, las fotografías sobre sus disfraces comenzaron a circular por las redes sociales y comenzaron las comparativas con la detención de Nicolás Maduro.

En la fiesta, también resaltaron disfraces de Piratas del Caribe, el Sombrerero, la Reina de Corazones, de Tony Montana, Elvira Hancock, los Minions, los Gremlins, Barbie y Ken, Willy Wonka, Peter Pan, Campanita, capitán Garfio, Blanca Nieves y los Siete Enanos, entre muchos más.

Borja Iglesias se disfrazó con su pareja, María Valero, del capitán Jack Sparrow y de Elizabeth Swann, respectivamente.

Cabe resaltar que el Celta de Vigo perdió (3-1) su último partido contra la Real Sociedad, correspondiente a la Jornada 21 de la Temporada 2025-26 de LaLiga.

En dicho encuentro, jugado en el estadio Anoeta, los tres jugadores españoles que se robaron los reflectores en las redes sociales tuvieron participación.

Aunque, Marcos Alonso fue el único que inició el duelo como titular, mientras que Óscar Mingueza y Borja Iglesias ingresaron de cambio en la segunda mitad, pero no pudieron ayudar a que el Celta de Vigo evitara la derrota en San Sebastián.