Barcelona le arrebata la cima del liderato de LaLiga al Real Madrid tras derrotar al Real Oviedo

Con la presión encima porque el Real Madrid había asaltado la cima del liderato de LaLiga, el Barcelona se presentó ante su afición con el propósito de recuperar lo que le pertenecía. Y lo consiguió.

El equipo blaugrana derrotó sin dificultad (3-0) al Real Oviedo en el Spotify Camp Nou, con goles de Dani Olmo (52'), Raphinha (57') y Lamine Yamal (73').

Los oviedistas, comandados por Guillermo Almada, no pudieron con el dominio absoluto de la posición que tuvo su rival, aunque fueron capaces de generar cuatro disparos en la portería de Joan García.

Hans-Dieter Flick y sus dirigidos volvieron al primer lugar de la tabla general de la liga española y se colocaron un punto por encima del conjunto merengue.

La escuadra de Álvaro Arbeloa había hecho su tarea el imponerse (0-2) al Villarreal, con un doblete de Kylian Mbappé, por o que el Barcelona estaba obligado a vencer al club del Grupo Pachuca.

Los blaugranas hicieron lo necesario para mantenerse en lo más alto de la clasificación y tener cierta tranquilidad en el inicio de la segunda vuelta de la Temporada 2025-26.

De esta manera, el equipo culé regresó a la senda del triunfo en LaLiga, luego de que perdiera (2-1) su último compromiso la semana pasada.

Con sus goles, Raphinha y Lamine Yamal llegaron a ocho en la actual campaña y se metieron en el Top Cinco de los máximos goleadores.

Aunque, ambos jugadores del Barcelona todavía están muy lejos del líder de goleo: Kylian Mbappé.

Con sus dos anotaciones contra el Submarino Amarrillo, Donatello alcanzó las 21, para mantenerse muy por encima de Vedat Muriqui, quien cuenta con 14.

Ahora, el conjunto de Hansi Flick deberá centrar su atención en el Copenhague, a quien se enfrentará en la Jornada 8 de la Champions League, también en condición de local.

En la Liga de Campeones, el Barcelona suma 13 de 21 puntos posibles y se encuentra en la novena posición, es decir, luchando por los puestos de clasificación directa.

Mientras que, en su siguiente partido en LaLiga, visitará al Elche, quien, actualmente, se encuentra en la décima posición de la tabla general.