Marco Materazzi visita Teotihuacán y presume fotografía con Jorge Campos

A pesar de que no disputó todos los minutos con Italia en la Copa del Mundo de Alemania 2006, Marco Materazzi pasó a la historia como una de las figuras más importantes de aquella edición.

El entonces defensa central del Inter de Milán jugó la final de aquel Mundial, donde La Nazionale derrotó, en tanda de penaltis (5-3), a Francia tras empatar (1-1) en el tiempo reglamentario

El equipo de Marcello Lippi se quedó con la victoria y con el trofeo del torneo más importante de selecciones de la FIFA, a pesar de que se había ido abajo en el marcador con una anotación de penalti de Zinedine Zidane.

El encargado de igualar el encuentro fue Marco Materazzi, apenas 11 minutos después de que Zizou abriera el marcador en el estadio Olímpico de Roma.

Después de que el marcador no se moviera, italianos y franceses tuvieron que jugar los tiempos extra, donde los dos autores de los goles volvieron a ser los protagonistas.

Sin embargo, en esta ocasión, fue en un tema negativo, ya que el elegante volante francés perdió la cabeza al ser insultado por el zaguero italiano y le propinó un cabezazo que quedaría marcado para la posteridad.

Zinedine Zidane fue expulsado por Horacio Elizondo en el segundo tiempo del añadido y se marchó a los vestidores sin poder ayudar a la Selección de Francia a conquistar su segundo título mundial.

En la tanda de penaltis, Marco Materazzi no falló y se volvió a hacer presente en el marcador al convertir el segundo penalti de Italia.

Sus dos anotaciones en una final de la Copa del Mundo y el haber provocado la expulsión de Zinedine Zidane convirtieron al defensa central italiano en uno de los personajes más recordados de Alemania 2006.

El multicampeón con el Inter de Milán es una auténtica leyenda del futbol italiano; sin embargo, las leyendas también tienen a sus leyendas.

Marco Materazzi se robó los reflectores en las redes sociales al visitar Teotihuacán con una camiseta de Jorge Campos.

Además, el campeón del mundo publicó una fotografía con el histórico portero mexicano, a quien calificó como una “verdadera leyenda”.

La foto de Marco Materazzi y Jorge Campos pudo haber sido tomado antes o después del Juego de Leyendas Corona 2026, donde ambas figuras participaron recientemente.