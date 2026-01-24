Selección Mexicana: ¿Por qué el partido contra Bolivia será de día y no en la noche?

La Selección Mexicana logró romper su racha de seis partidos consecutivos (cuatro empates y dos derrotas) sin poder ganar, al derrotar (0-1) a Panamá en condición de visitante.

Con un autogol de Richard Peralta, el Tricolor se impuso a Los Canaleros en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez y comenzó el año con una victoria importante para el estado anímico de sus futbolistas.

A pesar de que el funcionamiento del equipo de Javier Aguirre no fue el mejor, el partido amistoso sirvió para observar a algunos jugadores que todavía podrían meterse en la pelea por ganarse un lugar en la lista definitiva de la próxima Copa del Mundo.

El Vasco salió utilizó un once titular con un promedio de 24 años y debutó a tres elementos: Brian Gutiérrez (Chivas), Richard Ledezma (Chivas) y Kevin Castañeda (Tijuana).

Ahora, la Selección Mexicana se enfrentará a Bolivia este domingo 25 de enero en el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera Costas.

El compromiso contra La Verde será el quinto que México afronte contra rivales de la Conmebol (Sudamérica) en los últimos meses, luego de perder con Colombia y Paraguay y empatar con Ecuador y Uruguay.

Por tal motivo, el Tricolor de Javier Aguirre buscará romper esa racha negativa ante selecciones sudamericanas.

A diferencia de la mayoría de los juegos que disputa la Selección Mexicana, este ante Bolivia se llevará a cabo en un horario poco habitual.

¿Por qué el partido de la Selección Mexicana contra Bolivia será de día y no en la noche?

La principal razón por la cual el duelo amistoso entre mexicanos y bolivianos se jugará de día y no en la noche es porque el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera Costas todavía se encuentra en remodelación, porque lo no está terminado al 100%.

Uno de los detalles que faltan para que el inmueble boliviano esté terminado es que el sistema de iluminación esté completamente instalado y probado, por lo que todavía no se pueden programar partidos nocturnos.

De esta manera, el juego amistoso de la Selección Mexicana se tendrá que disputar en punto de las 13:30 horas (Tiempo del Centro de la Ciudad de México), recordando que, en Bolivia, serán las 15:30 por el cambio de horario.