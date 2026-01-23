La Selección Mexicana sueña con enfrentar a Brasil como preparación para el Mundial 2026

En menos de 140 días, la Selección Mexicana estará haciendo su debut en la Copa del Mundo de 2026.

El Tricolor tendrá el honor de inaugurar el próximo Mundial y lo hará enfrentándose a Sudáfrica en el estadio Azteca.

El equipo de Javier Aguirre medirá fuerzas con los Bafana Bafana el jueves 11 de junio en el Coloso de Santa Úrsula.

Como parte de su preparación para recibir la tercera justa mundialista de su historia, tras las ediciones de 1970 y 1986, México ya tiene programados una serie de partidos con rivales de diferentes confederaciones.

Recientemente, la Selección Mexicana se enfrentó y derrotó a un rival de su propia zona: Concacaf.

El Tri se impuso, por la mínima (0-1), a Panamá en condición de visitante con un autogol; sin embargo, su funcionamiento dejó más dudas que certezas.

Ahora, los dirigidos por el Vasco se enfrentarán a Bolivia (Conmebol) el próximo domingo 25 de enero en el estadio Ramón Aguilera Costas, es decir, también de visita.

El siguiente compromiso de México será exactamente un mes después cuando reciba a Islandia (UEFA) en el Corregidora de Querétaro.

Los islandeses serán los primeros rivales europeos del equipo de Javier Aguirre en este inicio de año y luego tendrá dos más.

El sábado 28 de marzo jugará contra Portugal en el partido que marcará la reinauguración del estadio Azteca.

Después, la Selección Mexicana se enfrentará a Bélgica el 31 del mismo mes en el Soldier Field de Chicago.

Hasta el momento, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) todavía no tiene programado ningún rival para abril ni mayo, por lo que se encuentra trabajando para confirmar a los últimos oponentes del Tricolor antes de la Copa del Mundo de 2026.

De acuerdo con información del reportero de TUDN, Gibrán Araige, la FMF está en pláticas con la Confederación Brasileña para programar un duelo amistoso ante La Verdeamarela.

Dicho partido contra Brasil, se podría disputar el sábado 30 de mayo en Los Ángeles y podría ser el que sustituya al que se iba a llevar a cabo con Argentina, pero que se terminó cayendo al no llevar las negociaciones a buen puerto.

Cabe resaltar que este sería el último encuentro que el Tricolor sostenga antes de que comience su participación en el Mundial 2026, por lo que jugar con La Canarinha sería una prueba de fuego antes del ansiado debut mundialista.