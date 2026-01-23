La Selección Mexicana es víctima de los mejores MEMES por sufrir para vencer a Panamá

Con demasiado sufrimiento, la Selección Mexicana derrotó, por la mínima diferencia (0-1), a su similar de Panamá en su primer partido amistoso de 2026.

El Tricolor se metió al estadio Rommel Fernández Gutiérrez para medir fuerzas con uno de los invitados de la siguiente Copa del Mundo.

El equipo de Javier Aguirre se adueñó del balón y de la iniciativa; sin embargo, no fue capaz de crear demasiado peligro en la portería panameña.

Luego del tiempo reglamentario, el combinado nacional apenas pudo realizar tres disparos bajo los tres palos de la cabaña protegida por John David Gunn; en total, hizo nueve.

La anotación cayó hasta el tiempo de compensación (93') y terminó siendo un autogol de Richard Peralta.

El defensa central no pudo cortar un peligroso centro de Jesús Gallardo y empujó el balón en su propia portería cuando el empate sin goles estaba prácticamente sellado.

Como el propio timonel tricolor lo mencionó en su conferencia de prensa pospartido, el resultado es lo menos importante, ya que él está en la búsqueda de los 26 futbolistas que integren su lista definitiva para el próximo Mundial.

El Vasco apostó por jugar con una base de futbolistas de las Chivas, al utilizar a seis en su once titular; terminó usando a siete de los ocho rojiblancos convocados.

Raúl Rangel, Richard Ledezma, Bryan González, Luis Romo, Brrian Gutiérrez y Roberto Alvarado fueron los elementos del Rebaño que arrancaron el duelo en Panamá.

Mientras que Armando Gónzalez, el campeón de goleo del futbol mexicano, ingresó en la segunda parte.

Los otros jugadores que formaron parte del cuadro inicial fueron Víctor Guzman, Eduardo Águila, Obed Vargas, Marcel Ruiz y Germán Berterame.

Por su parte, Jesús Gallardo, Erik Lira, Carlos Rodríguez, Alexis Guitiérrez y Kevin Castañaneda sumaron minutos al ingresar de cambio en la parte complementaria.

Los seleccionados que no tuvieron la oportunidad de disputar ni un solo minuto contra Panamá fueron Carlos Acevedo, Luis Malagón, Ramón Juárez, Everardo López, Israel Reyes, Iker Fimbres, Denzell García, Diego Lainez, Jalil Sánchez y Ángel Sepúlveda.

Cabe recordar que, para este partido amistoso, Javier Aguirre únicamente pudo llamar a futbolistas de la Liga MX, ya que no se trataba de una Fecha FIFA.

Luego del apretado triunfo de la Selección Mexicana sobre Panamá en condición de visitante, las redes sociales explotaron con las imágenes más divertidas para criticar el funcionamiento de los jugadores y de Javier Aguirre.

La Selección Mexicana es víctima de los mejores MEMES por sufrir para vencer a Panamá

Increíble lo asqueroso que sigue jugando la selección aún con la base del equipo campeón de jornada 3.

Definitivamente el haber dejado a Aguirre cómo técnico fue lo peor que pudieron hacer. pic.twitter.com/VX7o1LC1P3 — Ich_Nhur (@Maiikerum) January 23, 2026

La prensa nos vendió que con los jugadores del Guadalajara la selección iba a jugar como el Barcelona de Guardiola, que estafa.



Que sobrevalorados están, no sirven,

no tienen el nivel elite que se necesita para el mundial, no los vuelvan a convocar. — ZaguismoCA 🦅 (@ZaguismoCA) January 23, 2026