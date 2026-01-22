Jorge Sánchez podría regresar al futbol europeo; Cruz Azul ya recibió oferta

Cruz Azul podría sufrir otra baja para este semestre. Se trata del mexicano Jorge Sánchez, quien podría emigrar al futbol de Europa para vivir una segunda etapa en el Viejo Continente.

El lateral de La Máquina podría llegar al futbol de Grecia con el PAOK. De acuerdo con información del periodista César Merlo, el conjunto griego ya ofertó por el surgido de Santos Laguna.

En el PAOK se encuentra su excompañero Giorgos Giakoumakis, quien también tuvo un fugaz paso por el Cruz Azul.

Lee también Javier Aguirre sobre su lista final para el Mundial 2026: Estamos avanzados en la elección de jugadores

Sánchez se ha convertido en uno de los inamovibles del cuadro celeste. En este arranque del torneo Clausura 2026 suma 214 minutos en los tres encuentros que ha sido titular.

El también seleccionado nacional emigró a Europa cuando era futbolista de las Águilas del América. Lo hizo en 2022 al Ajax, donde estuvo un año para después fichar con el Porto de Portugal; regresó a México en 2024.

Lee también De ilusión a decepción; Miguel Borja no llega a Cruz Azul