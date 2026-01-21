Javier Aguirre sobre su lista final para el Mundial 2026: Estamos avanzados en la elección de jugadores

Javier Aguirre disputará sus primeros dos partidos de este año mundialista con 26 elementos de la Liga MX y uno más de la MLS. Los rivales serán Panamá y Bolivia, encuentros en los que buscará ‘disipar dudas individuales’ sin los futbolistas que militan en Europa.

Para el Vasco, este tipo de convocatorias sirven para esclarecer el panorama rumbo a la Copa del Mundo 2026 y asegura que sigue en la búsqueda de gente que le ayude a completar la lista final, misma, que ya va ‘muy avanzada’.

“Un agradecimiento a la Liga, a los dueños que nos apoyaron, pararon la Liga y esto es para disipar dudas porque, claro, ya estamos muy avanzados en la elección de jugadores, tenemos una idea de juego y esto se va a plasmar cuando tengamos un equipo base”, declaró el técnico de la Selección Mexicana.

Para el timonel tricolor trabajar con los jugadores no es tan sencillo como parece. Explica que “a veces no los puedes ocupar hasta dos días después de su partido, luego viajas… es complicado”.

“Hay jugadores que merecen ser vistos. Estamos buscando gente que de aquí a junio sigan creciendo y nos ayuden a la conformación final de los 26 jugadores”, enfatizó el Vasco Aguirre.

Mañana se medirán a Panamá en el estadio Rommel Fernández y el próximo domingo 25 de enero chocarán en La Paz frente a la Selección de Bolivia, la cual buscará en marzo su boleto al próximo Mundial.