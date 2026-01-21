David Faitelson revela cuánto dinero gana Chucky Lozano en la MLS

Hace unos días trascendió que Hirving 'Chucky' Lozano habría decidido dejar al San Diego FC de la MLS tan solo a unos meses de que empiece la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, mientras el futuro del atacante mexicano se mantiene como una incógnita, el conductor de Televisa, David Faitelson reveló cuánto dinero gana el futbolista en Estados Unidos.

A través de una publicación en X, Faitelson aseguró que Chucky está "más endemoniado que nunca".

"Gana 7.6 millones de dólares al año… Tiene un contrato por 3 años más… Tiene una cláusula donde él tiene que avalar un cambio de equipo… Se presenta a entrenar, pero lo hace por separado…", señaló Faitelson como algunas de las características expuestas en el contrato de Lozano.

Además, apagó los rumores que ubicaban al Chucky en equipos de la Liga MX como Chivas o Tigres.

"El San Diego FC ha tenido ofertas de la MLS y la Liga MX. El futbolista no se ha interesado en ninguna…", agregó.

Finalmente, expuso que "Lozano ha dicho que piensa cumplir su contrato hasta el último día… Tuvo ya una charla con Javier Aguirre y Rafael Márquez. La selección quiere que esté en la cancha compitiendo…". De esta forma, se espera que resuelva su situación con el San Diego FC lo antes posible, ya que en el cuerpo técnico del Tri han dejado claro que esperan que los posibles convocados al Mundial sumen la mayor cantidad de minutos en sus respectivos equipos.

