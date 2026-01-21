El día que Emilio Azcárraga le gritó a Miguel Herrera, en su primera junta como técnico del América

La primera junta como técnico del América es algo que Miguel Herrera nunca olvidará. Desde el primer momento entendió la exigencia que se vive en el cuadro de las Águilas.

El Piojo, campeón con los azulcrema en sus dos etapas, recibió un contundente mensaje por parte de Emilio Azcárraga Jean, propietario del Club América, en su reunión interna tras llegar al banquillo.

En entrevista para Atypical Te Ve, el polémico estratega recordó esa primera advertencia del líder americanista, quien le pidió ganar a como diera lugar.

Lee también Raphael Veiga el atacante brasileño que puede llegar al América

"La primera vez que me llevan a la oficina, en la casa de Emilio (Azcárraga), yo voy bien, mis equipos jugaban bien, llega él, estaba (Ricardo) Peláez, estaba Yon de Luisa, Santiago Baños que era mi auxiliar, Mauricio Culebro", recuerda el Piojo.

"Emilio comienza a hablar, la percepción. Cuando me da la palabra yo digo 'quiero un equipo que juegue bien', no terminé en decir que juegue bien cuando pega en la mesa y dice 'no quiero que jueguen bien, güey, quiero que ganen, cabrón", reveló Herrera.

El también extécnico de la Selección Mexicana también recordó que eso fue lo último que dijo antes de levantarse de la reunión y dar por terminada la junta de la cúpula americanista.

"Este equipo ya jugó muy bien muchas veces, un tipo jugó muy bien y ¿sabes qué gano? Dinero porque no me ganó nada. Se acabó la junta", le dijo Azcárraga Jean.

Yon de Luisa, expresidente de las Águilas del América, sólo preguntó si le había quedado claro.

Lee también Boicot de Francia al Mundial 2026, una opción lejana por ahora