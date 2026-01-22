Llegó como la gran apuesta ofensiva y terminó por salir por la puerta de atrás. Cruz Azul vivió otro episodio frustrante en el mercado tras la caída del fichaje de Miguel Borja, quien no jugará el Clausura 2026.

El delantero colombiano arribó a México el 28 de diciembre de 2025. La fecha resultó simbólica, porque su salida terminó por parecer una broma de Día de los Santos Inocentes. Nunca pudo ser registrado en la Liga MX y su estancia quedó en pausa permanente.

Borja pasó casi un mes en el país, a la espera de una solución administrativa. El problema radicó en la falta de plazas para jugadores no formados en México. Se esperaba la venta de Mateusz Bogusz al Houston Dynamo para liberar espacio, pero al no concretarse, todo se complicó. Sumado a esto, el regreso de Camilo Cándido complicó todavía más el panorama.

Lo que parecía un refuerzo cerrado tomó forma de fichaje caído. La delantera celeste quedó en el aire tras la salida de Ángel Sepúlveda rumbo a Chivas. La directiva apostaba a que Borja acompañara al Toro Fernández como referente de gol.

Desde el cuerpo técnico, la llegada del colombiano ya se daba por segura. Nicolás Larcamón lo consideraba una pieza inmediata para su esquema ofensivo. El atacante viajó dos veces a México para cerrar el trato y terminó por marcharse sin contrato. Desperado, busca alternativas en el mercado de Emiratos Árabes .

Durante esos días, el jugador convivió con la afición. En La Noria firmó autógrafos y se tomó fotos con seguidores celestes. En redes sociales circuló un video donde apareció con el uniforme de entrenamiento del club como si el fichaje ya fuera oficial.

Incluso acudió al estadio Cuauhtémoc en la jornada 3 ante Puebla. Ahí conoció el ambiente, la cancha y la atmósfera que viviría como local. Todo apuntaba a una integración inmediata que jamás se concretó por temas fuera de la cancha.

El caso de Borja vuelve a exhibir los problemas de planeación en Cruz Azul. Hace seis meses ocurrió algo similar con Luka Jović, quien tampoco pudo ser registrado. La “maldición” del número 9 sigue vigente y La Máquina afrontará el torneo solo con el Toro Fernández y juveniles como Mateo Levy o Bryan Gomboa, mientras busca otra solución.