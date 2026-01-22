Joven acusa a tres ex seleccionados nacionales por presunta violación

El futbol mundial se encuentra envuelto en una nueva polémica, tras darse a conocer una lamentable situación en el continente americano que involucra a tres grandes estrellas internacionales.

El medio A24, en su más reciente edición, confirmó que tres jugadores de la Selección de Perú fueron denunciados por una joven por una presunta violación, lo que provocó una enorme molestia en plataformas digitales.

Se trata de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, elementos que participaron en la eliminatoria con miras a la Copa del Mundo y que forman parte de Alianza Lima.

De acuerdo con la información, todo habría ocurrido el pasado domingo 18 de enero en el Hotel Hyatt de Montevideo, lugar en el que los futbolistas estaban concentrados. La mujer, de 22 años de edad, acudió ante las autoridades en Argentina, quienes iniciaron las investigaciones.

Tras la difusión de la información que se volvió viral en redes sociales, Alianza Lima, equipo de los involucrados, tomó medidas internas y, mediante un comunicado, confirmó la separación de los tres integrantes, además de recalcar su intención de colaborar en todo lo posible.

"Ante los hechos de público conocimiento difundidos a través de los medios de comunicación en las últimas horas, el Club Alianza Lima informa a sus hinchas y a la opinión pública lo siguiente: