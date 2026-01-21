FOX anuncia a su nueva estrella para la Copa del Mundo de 2026

Más Información

Los medios de comunicación deportivos en México han tenido movimientos al inicio de 2026, un año fundamental por la cobertura de la Copa del Mundo de la FIFA que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

Con eso en mente y con el objetivo de ganar el mayor número de televidentes, FOX ha sido la cadena que más fichajes concretó para darle fuerza a su proyecto con miras a los eventos deportivos.

Además de buscar la mayor cantidad de derechos para su programación, ahora presumió contar con uno de los comunicadores más famosos, quien tras una breve etapa de descanso regresó a la televisión.

Se trata de Rubén Rodríguez, exconductor de Fox Sports, quien se sumará al equipo de conductores y tendrá una participación estelar en varios programas.

"Objetividad, claro que se tiene, periodismo de alto nivel también. Errores muy pocos. Me dicen la Sombra por estar en todos lados y tienen razón: no hay nadie mejor informado que yo", mencionó en su video de presentación.

