La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que el 73.1% de las estaciones de servicio del país ya cumplen con la meta establecida para el precio del diésel, lo que representa un avance respecto a la semana anterior, cuando el porcentaje de cumplimiento se ubicó en 69.3%.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de Profeco, Iván Escalante, detalló que el precio promedio nacional del diésel registró una ligera disminución al pasar de 27.25 pesos por litro a 27.20 pesos en la última semana.

“Continuamos en las mesas de diálogo permanentes con todo el sector gasolinero para poder llegar a la meta final de 27 pesos el precio del diésel y que cada día se sumen más estaciones”, señaló el funcionario al presentar el reporte semanal de monitoreo de combustibles.

Lee también Arrasa PRI en Coahuila; partido tricolor aventaja con 55.02% de votos con el PREP al 99.9%

Escalante explicó que la dependencia mantiene un seguimiento puntual al comportamiento del diésel en todo el país y destacó que varias estaciones continúan ofreciendo precios considerados justos.

Entre ellas mencionó una estación de Pemex ubicada en Toluca, Estado de México, donde el combustible se comercializó en 26.90 pesos por litro y con márgenes de ganancia que no superan 1.76 pesos.

En contraste, Profeco señaló a algunas estaciones por vender el combustible a precios elevados. Entre ellas destacó una gasolinera de la marca SuGaso, en Culiacán, Sinaloa, donde el diésel alcanzó los 28.59 pesos por litro con un margen de ganancia de 2.23 pesos, así como una estación Windstar en Chihuahua, que reportó un margen de ganancia de 3.42 pesos por litro.

Lee también Concesiones no le bastan a la CNTE; amenaza crecer sus protestas

El procurador indicó que el objetivo del gobierno federal es lograr que un mayor número de estaciones se adhieran voluntariamente al acuerdo para mantener el precio del diésel alrededor de los 27 pesos por litro, con el fin de proteger la economía de consumidores y sectores productivos que dependen de este combustible.

Dijo que los resultados forman parte del monitoreo permanente que realiza Profeco en coordinación con el sector gasolinero para supervisar los precios de los combustibles y transparentar los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio en todo el país.

em