Diversas organizaciones sociales, sindicales y colectivos tienen programadas movilizaciones y concentraciones para este lunes 8 de junio en distintos puntos de la Ciudad de México, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa y Tlalpan, con demandas relacionadas con derechos laborales, justicia social y exigencias políticas.

Una de las principales movilizaciones estará encabezada por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes a partir de las 10:00 horas se concentrarán en el cruce de Paseo de la Reforma y Bucareli, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Los docentes también realizarán manifestaciones durante el día frente a diversas empresas de comunicación como Televisa Chapultepec, Multimedios Televisión Canal 6 y TV Azteca, donde buscarán difundir sus demandas, entre ellas la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la Reforma Educativa de 2019, el regreso al sistema de pensiones sin Afores, mejores condiciones laborales, incremento salarial y el cese de descuentos a trabajadores que participaron en protestas.

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Por otra parte, comerciantes del Centro Histórico anunciaron una concentración a las 10:15 horas en Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida Francisco I. Madero, donde exigirán el retiro de cierres y cercos de seguridad instalados en los accesos al Zócalo capitalino.

Los comerciantes señalaron que las restricciones han afectado la actividad económica de la zona debido a la disminución del flujo de visitantes y el cierre de establecimientos.

A las 10:30 horas, integrantes de la Colectiva Las Tonantzin acudirán a los Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Iztapalapa, para exigir justicia por un caso de feminicidio y solicitar que el presunto responsable sea juzgado conforme a la ley.

En tanto, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, realizarán a las 11:00 horas una conferencia de prensa en el Antimonumento a los 43, ubicado en Reforma y Bucareli, para informar sobre las actividades rumbo a los 12 años de la desaparición de los normalistas y reiterar su demanda de justicia.

Asimismo, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior (SUTIEMS) llevarán a cabo una actividad sindical en Calzada de Tlalpan, a la altura de la estación del Tren Ligero Estadio Azteca, donde expresarán su inconformidad por el incremento salarial del 3.5 por ciento para trabajadores del Gobierno capitalino y realizarán acciones en apoyo a la CNTE.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que mantiene vigilancia sobre las movilizaciones y recomendó a los automovilistas utilizar vías alternas. Para la zona de Reforma y Bucareli sugirió circular por Circuito Interior, Eje 1 Norte y Eje 2 Norte; mientras que para Chapultepec y Morelos recomendó Eje 3 Sur, Eje 2 Sur y avenida México-Tenochtitlán.

En Periférico Sur, a la altura de Fuentes del Pedregal, la dependencia señaló como alternativas avenida Insurgentes Sur y Eje 10 Sur.

La SSC indicó que continuará monitoreando las concentraciones y dará a conocer las afectaciones viales mediante sus canales oficiales.

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