La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina ofreció alternativas viales ante la movilización que realizará este lunes la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en diferentes puntos para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE.

La dependencia capitalina indicó que será a partir de las 10:00 horas en diferentes puntos de las alcaldías Cuauhtémoc y Tlalpan; se recomienda utilizar las siguientes alternativas viales:

Punto de concentración: avenida Paseo de la Reforma y Bucareli, colonia Juárez.

Alternativas: Circuito Interior, Eje 1 Norte y Eje 2 Norte.

Punto de concentración: Avenida Chapultepec #28, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Alternativas: Eje 3 Sur y Eje 2 Sur.

Punto de concentración: Avenida Morelos #16, colonia Centro.

Alternativas: Avenida México-Tenochtitlán.

Punto de concentración: Periférico Sur #4121, colonia Fuentes del Pedregal, Tlalpan.

Alternativas: Avenida de los Insurgentes Sur y el Eje 10 Sur.

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La SSC se mantiene atenta al monitoreo de las movilizaciones de este día y, a través de sus canales oficiales de redes sociales, se informarán las afectaciones y alternativas viales.

mahc/LL