[Publicidad]
Temixco.- El crimen organizado desafió la visita presidencial y arrojó tres cabezas humanas en el poblado de Acatlipa, municipio de Temixco, distante cinco kilómetros de la capital del estado.
Los restos humanos estaban tirados sobre la calle Vicente Guerrero, junto con dos bolsas de plástico color negras y cajas de cartón, en cuyo interior presuntamente había más partes de las mismas víctimas.
Lee también Ola de violencia deja dos muertos en tres municipios de Morelos; reportan dos heridos por impactos de bala
Un reporte preliminar arriba que alrededor de las 05:07 horas, vecinos alertaron a las autoridades por presuntas detonaciones de arma de fuego en la zona.
El hallazgo provocó una fuerte movilización policiaca para localizar y detener a los presuntos responsables, sin embargo, los esfuerzos no dieron resultados.
Más tarde personal de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de los indicios para integrar la carpeta de investigación.
[Publicidad]
Detienen a “El Ojón”, presunto líder de célula generadora de violencia entre Guanajuato y Michoacán; caen otros 9 presuntos integrantes
afcl
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Matan a tres en una vivienda de Cuautitlán Izcalli; Fiscalía iniciara las indagatorias del caso
Estados
Gobierno de Yucatán y Marina arrancan tercera etapa de ampliación en puerto Progreso
Universal Deportes
Donald Trump agradece a Ferran Torres por usar la gorra MAGA: "Fue un bonito homenaje"
Mundo
Tras terremotos en Venezuela, inspeccionan 8 mil estructuras en Caracas; más del 70% son habitables, dicen ingenieros
La Roja
¡Directo a la tumba! Atropellan a un sujeto que intentaba cruzar la autopista México-Cuernavaca
La Roja
¡Con hoyos incluido! Encuentran el cadáver de un hombre en un canal de aguas negras de Naucalpan
Sexualidad
Mi esposa me engañó con su jefe y ahora me atormenta imaginarlos en la cama
Al día
Marchas, bloqueos y eventos hoy en CDMX: conoce las vialidades que podrían verse afectadas