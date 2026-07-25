Estados | 25-07-26 | 08:30 | Actualizada | 25-07-26 | 08:33 |

Temixco.- El crimen organizado desafió la visita presidencial y arrojó tres cabezas humanas en el poblado de Acatlipa, , distante cinco kilómetros de la capital del estado.

Los restos humanos estaban tirados sobre la calle Vicente Guerrero, junto con dos bolsas de plástico color negras y cajas de cartón, en cuyo interior presuntamente había más partes de las mismas víctimas.

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Un reporte preliminar arriba que alrededor de las 05:07 horas, vecinos alertaron a las autoridades por presuntas detonaciones de arma de fuego en la zona.

El hallazgo provocó una fuerte movilización policiaca para localizar y detener a los presuntos responsables, sin embargo, los esfuerzos no dieron resultados.

Más tarde personal de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de los indicios para integrar la carpeta de investigación.

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afcl

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