José Ramón Fernández arremete contra el América: "Los asquerosos americanistas están furibundos"

Estadio que recibirá a México para el amistoso con Bolivia tiene 92 por ciento de la obra concluida

Javier Aguirre “adelanta” a Luis Ángel Malagón y al ‘Tala’ Rangel

Lorena Ramírez y once corredores indígenas mexicanos listos para el Hong Kong 100 Ultramaratón 2026

Brooklyn Beckham acusa a sus padres David y Victoria de arruinar su boda

América ha tenido un terrible inicio en el Clausura 2026 de la Liga MX, al no poder sumar tres unidades tras tres partidos y, de paso, marcar ante Tijuana, San Luis y Pachuca.

Los malos resultados del cuadro de André Jardine han generado presión en la afición, que espera ver de nueva cuenta a ese equipo dominador que logró el tricampeonato en el futbol mexicano.

La crisis del equipo azulcrema toma mayor relevancia al ver a Chivas colocarse como líder del torneo, situación que encendió el debate y llegó a José Ramón Fernández, comentarista de ESPN, conocido por su postura antiamericanista.

Fernández, quien aplaudió el gran momento del equipo de Gabriel Milito, se lanzó contra el América, asegurando que los resultados rojiblancos los tienen muy enojados.

"Chivas inició muy bien, y eso tiene a los americanistas furibundos. Los asquerosos americanistas están enojados y piden un penal que no era. Jardine está desesperado, ¿cómo puede el América quejarse del arbitraje cuando lo manejan y cobran del mismo bolsillo?", mencionó.

El experimentado comunicador agregó que todo forma parte de una campaña para hablar mal de los árbitros, al lanzar un dardo a sus excompañeros de ESPN.

